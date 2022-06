Bayern compra Mané do Liverpool por R$ 172 milhões, diz imprensa europeia

Sadio Mané deve ser apresentado nos próximos dias como reforço do Bayern de Munique. Segundo a imprensa europeia, os alemães fecharam a compra do atacante senegalês junto ao Liverpool, por 32 milhões de euros (172 milhões de reais), com possibilidade de mais 8 milhões de euros (43 milhões de reais) a depender de metas.

O jogador havia admitido que não queria seguir no clube inglês após os vices da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês. Desse modo, a negociação com o Bayern avançou, e o atacante de 30 anos deve ser o novo reforço bávaro para a próxima temporada.

Peça essencial no funcionamento ofensivo do time de Jürgen Klopp, Sadio Mané protagonizou dupla com Mohamed Salah, que por anos recebeu o acréscimo do brasileiro Roberto Firmino. O senegalês deixa o Liverpool após seis anos e disputará os últimos meses antes da Copa do Mundo com a camisa do gigante alemão.

Pelo Liverpool, Mané entrou em campo 269 vezes e marcou 120 gols. Conquistou seis títulos, sendo um deles a Champions League de 2018/19.

