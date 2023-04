Bayern assume ponta, Napoli e PSG tropeçam: a luta pelos títulos na Europa

Após a primeira data Fifa do ano, as grandes ligas da Europa voltaram. Entrando na reta final, o Alemão, o Francês e o Inglês ainda têm brigas mais acirradas pelo título. Enquanto isso, os cenários na Itália e Espanha já parecem mais definidos.

Confira o cenário nas cinco principais ligas da Europa:

Campeonato Alemão

A briga pela ponta da Bundesliga segue acirrada, a oito rodadas do fim. No último sábado, 1º, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund, por 4 a 2, e assumiu a ponta da tabela. Correndo por fora, o Union Berlim bateu o Stuttgart e segue sonhando. De olho na vaga para a Liga dos Campeões, o Freiburg empatou e o RB Leipzig foi derrotado.

1. Bayern de Munique – 55 pontos

2. Borussia Dortmund – 53 pontos

3. Union Berlim – 51 pontos

4. Freiburg – 47 pontos

5. RB Leipzig – 45 pontos

Campeonato Italiano

Líder isolado e próximo do título, o Napoli tropeçou no Brasil último domingo, 2, ao perder por 4 a 0 para o Milan. Ainda assim, a Lazio, segunda colocada, está a 16 pontos. Brigando por duas vagas para a Champions, Milan, Roma e Inter seguem próximos na classificação, com direito a derrota dos Nerazzuri no sábado, 1º, contra a Fiorentina.

1. Napoli – 71 pontos

2. Lazio – 55 pontos

3. Milan – 51 pontos

4. Roma – 50 pontos

5. Inter – 50 pontos

Campeonato Francês

Em crise, o PSG perdeu para o Lyon, no último domingo, 2, e viu a distância na ponta diminuir. Ainda a seis pontos do Lens, que venceu o Rennes, o time parisiense acumula duas derrotas consecutivas. Sonhando com o título, o Olympique de Marselha só empatou com o Montpellier, enquanto o Monaco, brigando por vaga na Champions, bateu o Strasbourg. O Lille segue atrás, ocupando a posição que classifica para a Conference League.

1. PSG – 66 pontos

2. Lens – 60 pontos

3. Olympique de Marselha – 60 pontos

4. Monaco – 57 pontos

5. Lille – 52 pontos

Campeonato Inglês

Sem espaços para tropeços, o Arsenal venceu o Leeds, no último sábado, por 4 a 1, e segue em alto ritmo para o título. Vice-líder, o Manchester City, que goleou o Liverpool, ainda tem um jogo a menos que os Gunners e está a oito pontos. O terceiro colocado é o Newcastle, empatado com o Manchester United em 50 pontos. Com uma partida a fazer nesta segunda-feira, 3, o Tottenham tem 49 pontos e pode ultrapassar os rivais.

1. Arsenal – 72 pontos

2. Manchester City – 64 pontos

3. Newcastle – 50 pontos

4. Manchester United – 50 pontos

5. Tottenham – 49 pontos

Campeonato Espanhol

Sem competições internacionais, o Barcelona está muito próximo de conquistar o Espanhol. A 12 pontos do Real Madrid, não viu o rival se aproximar, porque conquistou a quarta vitória consecutiva na liga. Na terceira posição, está o Atlético de Madri, distante do Real Sociedad, o quarto com 48 pontos. O Bétis tem 45 pontos e está se classificando para a Liga Europa.

1. Barcelona – 71 pontos

2. Real Madrid – 59 pontos

3. Atlético de Madri – 54 pontos

4. Real Sociedad – 48 pontos

5. Real Bétis – 45 pontos