Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao amistoso neste sábado

Barcelona e Real Madrid fazem o clássico espanhol em amistoso de pré-temporada marcado para as 23h59 (de Brasília) deste sábado, 23. O jogo será disputado no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em turnê pelos Estados Unidos, o Barça vem de goleada por 6 a 0 sobre o Inter Miami, em jogo que contou com a estreia do brasileiro Raphinha. Para o clássico contra o Real, outro reforço de peso pode fazer sua primeira aparição: Robert Lewandowski, duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, recém-contratado do Bayern de Munique.

Além da dupla ofensiva, o clube catalão também anunciou as chegadas do zagueiro Andreas Christensen e do volante Franck Kessié, ambos livres no mercado.

Já o Real Madrid, atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões, fará seu primeiro jogo da pré-temporada logo no clássico. A expectativa é que vários titulares joguem no máximo 45 minutos; o astro Karim Benzema, por exemplo, só fez seu primeiro treino na última quarta-feira, 20.

Confira a programação completa e onde assistir aos amistosos neste sábado:

0h

Juventus x Chivas – Star+

Continua após a publicidade

6h45

Manchester United x Aston Villa – MUTV

7h

Paris Saint-Germain x Urawa Red Diamonds – ESPN e Star+

10h30

Sttutgart x Valencia – ESPN

13h

Lens x Inter de Milão – Star+

15h

Roma x Nice – Star+

20h

Bayern de Munique x Manchester City – ESPN e Star+

21h

Arsenal x Chelsea – TNT Sports, Estádio TNT Sports e Facebook, YouTube e TikTok da TNT Sports

23h59

Barcelona x Real Madrid – ESPN e Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!