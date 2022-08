Barcelona x Manchester City: onde assistir ao amistoso desta quarta

Barcelona e Manchester City entram em campo nesta quarta-feira, 24, no Camp Nou, na Espanha, às 16h30 (de Brasília). A partida é um amistoso beneficente para arrecadar fundos e conscientizar o público sobre a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma doença degenerativa. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

O dinheiro arrecadado no jogo será revertido para uma fundação de apoio a pacientes com ELA. A partida também marca uma homenagem a Juan Carlos Unzué, 55 anos, ex-goleiro do Barcelona, que também trabalhou no clube como assistente de Pep Guardiola, hoje comandante do City, e que foi diagnosticado com a doença degenerativa há dois anos.

O Barcelona chega para o confronto vindo de uma vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. É o atual quinto colocado, com uma vitória e um empate. Principal reforço para a temporada, Lewandowski marcou duas vezes no jogo. Dembélé e Ansu Fati ampliaram.

A partida ainda marcará o reencontro de Pep Guardiola com o Camp Nou. Pelo Barça, entre 2009 e 2012, o treinador conquistou duas Ligas dos Campeões e foi tricampeão espanhol. Hoje no City, ele é o segundo colocado da Premier League, com duas vitórias e um empate em três jogos. No último domingo, a equipe empatou em 3 a 3 com o Newcastle.

Confira onde assistir às partidas desta quarta-feira:

Amistoso

16h30

Barcelona x Manchester City- ESPN e Star+

Copa do Brasil

19h30

Fluminense x Corinthians – SporTV e Premiere

21h30

São Paulo x Flamengo – Globo, SporTV e Premiere

