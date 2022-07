Barcelona, Real Madrid e United: onde assistir aos amistosos neste sábado

Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Atlético de Madri, Inter de Milão, Roma e Tottenham entram em campo neste sábado, 30, para dar sequência a série de amistosos internacionais de pré-temporada. A jornada será aberta logo cedo, às 8h45 (de Brasília), com a partida entre United e Atlético de Madri, rivais nas oitavas de final da última edição da Liga dos Campeões.

O reencontro acontecerá no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega, com transmissão da MUTV, emissora do clube disponível pelo site oficial. Até aqui, durante a pré-temporada, os ingleses venceram quatro partidas e empataram uma. Os espanhóis, por sua vez, bateram o Numancia no último dia 27, no único jogo disputado por eles até o momento.

Mais tarde, às 15h15 (de Brasília), Tottenham e Roma medem forças no estádio Sammy Ofer, em Haifa, Israel. Pouco depois, às 15h30 (de Brasília), Inter de Milão e Lyon se enfrentam no estádio Dino Manuzzi, em Cesena, na Itália.

O Barcelona entra em campo às 20h (de Brasília), para o penúltimo amistoso da pré-temporada diante do New York Red Bulls na Red Bull Arena, na cidade de Harrison, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Por fim, o Real Madrid e Juventus se enfrentam às 23h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles, também nos Estados Unidos.

Vale dizer que o dia ainda reserva duas disputas por título: Bayern de Munique e Red Bull Leipzig, valendo a Supercopa da Alemanha, além de Liverpool e Manchester City, pela Supercopa da Inglaterra (veja onde assistir).

Confira onde assistir aos amistosos internacionais neste sábado:

Amistosos

8h45

Manchester United x Atlético de Madri – MUTV

15h15

Tottenham x Roma – Star+

15h30

Inter de Milão x Lyon – Star+

20h

New York Red Bulls x Barcelona – Barça TV

23h

Real Madrid x Juventus – ESPN 4 e Star+

Supercopa da Inglaterra

13h

Liverpool x Manchester City – ESPN e Star+

Supercopa da Alemanha

15h30

Red Bull Leipzig x Bayern de Munique – OneFootball

