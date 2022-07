Barcelona planeja volta de Messi no ano que vem, diz jornal

O Barcelona planeja um movimento ousado no mercado para a próxima temporada, segundo o jornal catalão Sport: a volta de Lionel Messi. Com apenas mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain, o argentino poderá ir de graça para outra equipe no meio de 2023, quando terá 36 anos, e o time espanhol busca se reaproximar para concretizar o retorno do ídolo.

Messi deixou o Barça em 2021 de maneira surpreendente, após o clube não conseguir liberar espaço na folha salarial para registrar seu novo contrato com a liga espanhola. Em processo de reestruturação, com manobras para levantar dinheiro a curto prazo enquanto se mantém ativo no mercado de transferências e ao mesmo tempo reduz os custos com salários, o Barcelona tem feito contratações de peso, como Robert Lewandowski e Raphinha.

No PSG, Messi teve uma temporada abaixo de seus padrões em 2021/22. Fez apenas 34 jogos pelo clube francês, com 11 gols e 15 assistências, conquistando o título nacional, mas caindo nas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do eventual campeão Real Madrid. O argentino, inclusive, perdeu um pênalti no jogo de ida.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, comentou no último domingo, 24, sobre um possível retorno de Messi ao clube onde fez 670 gols em 776 jogos, conquistando 34 títulos. “Espero e desejo que o capítulo de Messi no Barça não tenha terminado. É nossa responsabilidade garantir que este capítulo, que ainda está aberto e não foi fechado, tenha um momento em que possa ser feito como deveria ter sido feito. Com um final, muito mais esplêndido do que foi”, disse o dirigente à ESPN.

