Barcelona mira Vitor Roque como sucessor de Lewandowski, diz jornal

O Barcelona acompanha de perto Vitor Roque e pode fazer uma proposta pelo atacante de 17 anos para que ele se transfira para a Espanha no meio do ano, de acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo. Segundo a publicação, a joia do Athletico Paranaense é seguida de perto pelos europeus desde que teve seu nome oferecido pelo ex-jogador Deco, que atua como assessor esportivo do Barça no Brasil, e é vista como um sucessor a médio prazo do polonês Robert Lewandowski, que já tem 34 anos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Vitor Roque completa 18 anos em 28 de fevereiro e, com isso, já está apto a se transferir para o exterior na próxima janela europeia, que se abre em julho. O agente do jogador, André Cury, é ex-funcionário do Barcelona e atuava como representante do clube no Brasil. Segundo o jornal, times como Chelsea, PSG e West Ham também estão de olho na contratação do atacante.

A ideia do Barcelona seria contratar o atleta por um valor de até 40 milhões de euros (222 milhões de reais). O pagamento, ainda segundo a publicação, poderia ser feito em três parcelas de 10 milhões de euros, mais quantias variáveis que podem ir de 5 a 10 milhões de euros, a depender do cumprimento de metas.

Revelado no Cruzeiro, Vitor Roque protagonizou uma turbulenta e milionária transferência para o Athletico no ano passado e rapidamente ganhou espaço no time titular, chamando atenção com boas atuações no Brasileirão e na Libertadores. Atualmente, o atacante defende a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, que está sendo disputado na Colômbia.