Barcelona: como o técnico Xavi transformou a crise em título espanhol

Uma campanha dominante, com uma defesa sólida e um ataque matador. O Barcelona sagrou-se campeão espanhol neste domingo, 14, ao vencer o Espanyol e festejou o título de LaLiga com quatro rodadas de antecedência. A conquista catalã é resultado de uma reformulação comandada pelo técnico e ídolo Xavi, uma aposta que recolocou o Barça no caminho das vitórias após três anos de Real e Atlético de Madrid no topo da competição nacional.

Existe vida sem Lionel Messi no Barcelona. Apesar da crise financeira e institucional, problemas políticos e o duro embate sobre fair play, a equipe catalã respondeu a todos com o título do Campeonato Espanhol.

A aposta no técnico e ídolo Xavi resultou na reformulação do elenco: Koundé, Christensen, Raphinha e Lewandowski elevaram o nível da equipe, e as joias Pedri e Gavi brilham cada vez mais.

Dentro de campo, uma transformação da equipe na forma de jogo. Aquela posse de bola, com muito volume ofensivo e um futebol encantador diminuiu, mas não foi extinto. Agora valoriza-se a pressão alta e uma solidez defensiva invejável por todos. O controle de jogo se mantém.

O Barcelona de Xavi soma 85 pontos em 34 partidas disputadas. São 27 vitórias, quatro empates e três derrotas, com 64 gols marcados e apenas 13 gols sofridos. São 25 jogos de clean sheets (jogos sem sofrer gols). A melhor defesa das cinco grandes ligas europeias – a segunda melhor, do Napoli, sofreu 25 gols, quase o dobro -.

Restando apenas quatro rodadas para o término da competição, a equipe catalã está perto de se tornar a melhor defesa da história do Campeonato Espanhol e bater a marca de 18 gols em 38 jogos defendida por Deportivo La Coruña e Atlético de Madrid, em 1993/94 e 2015/16.

Se considerarmos uma linha de defesa titular formada por Koundé, Christensen, Ronald Araújo e Baldé, a média de idade é de 23,5 – reforçando a reformulação do elenco, chave para o sucesso defensivo -.

No setor ofensivo, os resultados passam pelos pés do brasileiro Raphinha e, principalmente, Lewandowski. Só o atacante polonês soma 27 participações diretas em gols (maior número de LaLiga). São 21 gols e seis assistências.

Xavi chegou ao Barcelona, como técnico, em 2021 e precisou de uma temporada para remontar a equipe e entregar organização e competitividade. No cenário espanhol, foi mais que suficiente para superar os rivais e voltar a ser campeão. O Barcelona viu Real Madrid (2x) e Atlético de Madrid levantarem o troféu nas últimas três temporadas. Agora, voltando a ganhar o protagonismo e presente de maneira mais expressiva no cenário continental, a equipe catalã deu o primeiro passo para voltar a ser aquele Barcelona de Messi, mas, por enquanto, ainda sem o argentino.