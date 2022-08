Barça quer que Piqué e Busquets reduzam salário para registrar reforços

O Barcelona foi um dos destaques da janela de transferências do futebol europeu ao fazer contratações de peso como o brasileiro Raphinha, o polonês Robert Lewandowski e o francês Jules Koundé, que, juntos, custaram 153 milhões de euros (818 milhões de reais) aos cofres catalães. Mas o clube ainda tenta manobrar para abrir espaço na folha salarial e conseguir registrar esses reforços. Segundo o jornal Mundo Deportivo, a diretoria chegou a pedir aos veteranos Gerard Piqué e Sergio Busquets que aceitem reduzir seu salário.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Formados na base do Barça e peças importantes das conquistas do time ao longo da última década, Piqué e Busquets já haviam aceitado uma redução em seus ganhos na última temporada. O clube vive uma crise financeira por causa do crescimento descontrolado da folha salarial nos últimos anos – o que fez até com que o maior ídolo do clube, Lionel Messi, precisasse ir embora no ano passado, já que não havia como registrá-lo dentro dos limites impostos pela liga espanhola.

A política de pedir que atletas aceitem reduzir o salário tem sido constante no Barcelona recentemente. O atacante Ousmane Dembélé só renovou para esta temporada após cortar pela metade seus vencimentos. E o zagueiro Samuel Umtiti, encostado após seguidas lesões, ganhou mais três anos de contrato em troca de também baixar o salário, possibilitando que o Barça inscrevesse o atacante Ferran Torres em janeiro.

Além disso, a diretoria tem usado o que chama de “alavancas econômicas”, que consistem em vender porcentagens de direitos de TV ou de empresas ligadas ao clube, que garantiriam retorno em um prazo mais longo, em troca de receber dinheiro imediato.

Nesta janela, além de Raphinha, Lewandowski e Koundé, o Barcelona contratou ainda o zagueiro Andreas Christensen, que veio do Chelsea, e o volante Franck Kessié, do Milan, que chegaram sem contrato. A estreia no Campeonato Espanhol acontece em 13 de agosto, sábado, contra o Rayo Vallecano, às 16h (de Brasília), no Camp Nou.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!