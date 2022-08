Aubameyang tem casa roubada e é agredido por ladrões em Barcelona

O atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Barcelona, foi vítima de um roubo violento em sua casa na madrugada desta segunda-feira, 29, na região de Castelldefels, na capital da Catalunha. Ao menos quatro homens encapuzados escalaram seu jardim e invadiram a residência com armas e barras de ferro, segundo informações de fontes policiais ao diário espanhol El País.

Os ladrões intimidaram Aubameyang e seus familiares até conseguirem abrir o cofre da casa, de onde levaram diversas joias. Eles teriam agredido o jogador gabonês antes de deixar o local em um Audi A3 branco. A polícia foi acionada pela esposa de Aubameyang e investiga o crime, que ocorreu por volta da 1h da manhã, no horário local. Nos últimos dias, Aubameyang vem negociando sua possível saída do Barça rumo ao Chelsea.

Casos como este vem se tornando recorrente entre estrelas do futebol europeu, especialmente na Espanha e na França. Geralmente, no entanto, os assaltos ocorrem no momento em que os atletas estão atuando. No ano passado, Marquinhos, Mauro Icardi e Di María tiveram suas casas assaltadas em Paris durante uma partida do PSG. O volante brasileiro Casemiro, então no Real Madrid, passou pela mesma situação, durante clássico contra o Atlético de Madri, em 2019.

Antes deles, Lucas Vázques, Isco e o técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, Gerard Piqué, Jordi Alba e Arthur, do Barcelona, Joáquin Sánchez e William Carvalho, do Betis, Sadio Mané, do Liverpool, Memphis Depay, do Lyon, e Thiago Silva, do PSG, entre outros, também foram vítimas dos criminosos.

Em 2019, reportagem do diário espanhol El Confidencial detalhou a onda de assaltos às mansões de atletas. Diego Giráldez, responsável de segurança privada da União Geral dos Trabalhadores da Espanha, afirmou que as gangues que invadem casas de jogadores são “muito organizadas, longe de serem delinquentes comuns” e”sabem detectar quando o futebolista está fora de casa, que é quando se dá a melhor circunstância possível para agir”.

Segundo ele, as gangues atuam de maneira muito rápida, cientes de que um alarme poderá soar a qualquer momento, e por isso buscam basicamente dinheiro e jóias. O especialista informou também que os ladrões não costumam cometer atos violentos contra pessoas que estejam nas residências. Os clubes aconselham seus atletas a não publicarem fotos de suas residências nas redes sociais.

