Atlético de Madri x Real Madrid: onde assistir ao clássico espanhol

Atlético de Madri e Real Madrid se enfrentam em clássico pelo Campeonato Espanhol neste domingo, 18, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. A partida terá transmissão do canal de TV fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O jogo ganhou contornos de clima quente ao longo da semana por causa das polêmicas envolvendo Vinicius Junior. O jogador brasileiro virou alvo na imprensa espanhola por suas comemorações de gols envolvendo danças, além de dribles e lances de efeito nas partidas. Alguns classificaram a postura do atacante como desrespeitosa, e ele chegou a ser vítima de uma fala racista em um programa de TV.

O capitão do Atlético, o meia Koke, afirmou à rádio Movistar que, se Vini marcar um gol e comemorar dançando, “haverá confusão, com certeza”. Já personalidades do futebol como Pelé e Neymar saíram em defesa do atacante do Real.

Com 15 pontos e 100% de aproveitamento, o Real Madrid abriu a rodada na liderança do Espanhol. Já o Atlético iniciou na sétima colocação, com 10 pontos ganhos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Francês

15h45

Lyon x PSG – Star+

Continua após a publicidade

Espanhol

16h

Atlético de Madri x Real Madrid – ESPN e Star+

Inglês

8h

Brentford x Arsenal – ESPN e Star+

Italiano

7h30

Udinese x Inter de Milão – ESPN 2 e Star+

10h

Monza x Juventus – Star+

15h45

Milan x Napoli – Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!