Atlético de Madri repudia cânticos racistas e promete expulsar sócios

O Atlético de Madri se posicionou nesta terça-feira, 20, sobre os cânticos racistas de torcedores do clube ao atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, registrados minutos antes do confronto entre os rivais no último domingo, 18, vencido por 2 a 1 pelos merengues. O clube espanhol disse “condenar veemente” os atos de “uma minoria de torcedores” e prometeu colaborar com a investigação, além de expulsar os associados identificados no episódio.

No comunicado, porém, os colchoneros não mencionam nenhuma vez o nome do atacante Vinicius Júnior, alvo das injúrias raciais e de uma série de ataques na última semana. “É um macaco, Vinícius é um macaco”, cantaram os torcedores nas imediações do estádio, utilizando o termo “mono”.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano: 📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono". ⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL 📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

“O Atlético de Madri condena veementemente os cantos inadmissíveis que uma minoria de torcedores fez fora do estádio antes do clássico. O racismo é um dos maiores flagelos da nossa sociedade e infelizmente o mundo do futebol e os clubes não estão isentos da sua presença. Nosso clube sempre se caracterizou por ser um espaço aberto e inclusivo para torcedores de diferentes nacionalidades, culturas, raças e classes sociais e poucos não conseguem manchar a imagem de milhares e milhares de atletas que apoiam seu time com paixão e respeito ao rival”, iniciou dizendo.

“Esses cantos nos causam uma enorme rejeição e indignação e não permitiremos que nenhum indivíduo se esconda atrás de nossas cores para proferir insultos racistas ou xenófobos. No Atlético de Madrid temos tolerância zero ao racismo, o nosso empenho na luta contra este flagelo social é total e não vamos parar até o eliminarmos. Para isso entramos em contato com as autoridades para oferecer nossa máxima colaboração na investigação dos eventos ocorridos fora do estádio e exigir a identificação das pessoas que participaram para proceder à expulsão imediata daqueles que são sócios do clube”, completou em outro trecho.

O clube ainda pediu por uma reflexão sobre o assunto e prometeu medidas mais enérgicas contra os associados envolvidos: “‘ dor que a família vermelha e branca sente por este evento é enorme. Não podemos permitir que alguém associe nossos fãs a esse tipo de comportamento e questione nossos valores por causa de uma minoria que não nos representa. Nossa decisão é firme e retumbante e não vamos parar até expulsá-los da família vermelha e branca porque eles não podem fazer parte dela“.

A La Liga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol, denunciou o episódio enviando uma queixa direcionada à comissão antiviolência, dedicada a combater atos ofensivos e violentas, com imagens que circularam nas redes sociais.

As ofensas são as mesmas que o empresário Pedro Bravo, comentarista do programa El Chiringuito, proferiu contra o brasileiro. O nome do atacante esteve envolvido em diversas polêmicas em razão de suas danças para comemorar gols.

Pouco antes da partida, curiosamente, repercutiu negativamente entre torcedores colchoneros uma rápida dança do atacante Matheus Cunha, do Atlético, ao encontrar com o companheiro de seleção pouco antes de entrar em campo.

“A p… do post do Vini nunca foi sobre Koke, era sobre um racista que tinha um microfone em um programa de TV. Quem viu a entrevista sabe que o que o nosso capitão disse estava certo, todos fazem o que querem quando marcam”, desabafou Cunha.

El puto post de Vini nunca fue por Koke, fue por un racista que tenía un micrófono en un programa de tv. cualquiera que haya visto la entrevista sabe que lo que dijo nuestro capitán tenía razón. cada uno hace lo que quiere cuando anota. https://t.co/FOQoARSN8m — Matheus Cunha (@mathcunha20) September 19, 2022

Durante a semana, o atacante recebeu manifestações de apoio de nomes como Pelé e Neymar, além de companheiros da seleção brasileira como Thiago Silva, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Bruno Guimarães, Raphinha. Também se manifestaram outras importantes figuras do mundo do futebol, como Xavi e o narrador Galvão Bueno.

Bravo comparou o atacante a um macaco por conta de alguns dribles e das comemorações com danças no programa. A hashtag BailaViniJr ficou entre os assuntos mais comentados da rede social Twitter.

O assunto ganhou força depois do volante Koke, capitão do Atlético de Madri, alertou sobre uma possível briga em razão de uma dança de Vini no clássico entre as equipes.

Na partida, porém, os merengues venceram com tranquilidade e com participação efetiva de Vinicius Júnior no segundo gol marcado por Valverde. O atacante fez jogada individual, acertou um chute na trave e Valverde completou sem dificuldades.

Na comemoração dos dois gols, o primeiro foi marcado pelo brasileiro Rodrygo, comemorou com danças.

