Atacantes da Nigéria brilham em temporada artilheira na Europa

O Napoli se tornou uma das grandes sensações da temporada europeia. A equipe do sul da Itália quebrou um jejum de 33 anos e conquistou o Campeonato Italiano com sobras. Fora o trabalho coletivo da equipe dirigida pelo técnico Luciano Spalletti, o faro de gol de Victor Osimhen se tornou o grande trunfo para o título. O atacante não foi o único nigeriano a se destacar na temporada e outros atletas do país africano, como Gift Orban e Okoh Boniface, também foram protagonistas em suas respectivas equipes.

Entre os anos 90 e 2000, o mundo se encantou com a habilidade e técnica de Jay-Jay Okocha. O ídolo do PSG fez todos olharem para os jogadores da Nigéria, que se tornaria uma figurinha carimbada nas edições de Copa do Mundo. Depois de Okocha, outros grandes nomes do país africano brilhariam no velho continente, como Nwankwo Kanu, carrasco do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas-1996, e Obi Mikel.

No futebol atual, globalizado, cada vez mais jogadores do continente africano se destacam na Europa. A atual temporada escancarou uma nova geração nigeriana com talento para balançar as redes.

Osimhen lidera essa lista. O centroavante do Napoli, que saiu de Lille em 2020, se tornou o grande destaque do Campeonato Italiano, mas outros brilharam tanto quando o napolitano. Aos 22 anos, Okoh Boniface foi protagonista na Bélgica, pelo Saint-Gilloise: foram 22 gols na temporada, nove no campeonato local junto a outras oito assistências.

Ladies and gentlemen your UEFA Europa League topscorer 2022-2023: Victor Boniface! 💫

Ademola Lookman se tornou peça fundamental na Atalanta de Gasperini. O atacante de 25 anos marcou 13 vezes na Série A e serviu os companheiros em seis oportunidades.

3 points & a goal in front of you Bergamasco's💙⚽️

Outro destaque e possivelmente a grande promessa do futebol nigeriano é Gift Orban. O jovem de apenas 20 anos chegou ao Gent, da Bélgica, no início do ano e cravou uma média próxima de um gol por jogo. Foram 20 marcados em 22 partidas.

A ausência da Nigéria na última Copa do Mundo, em 2022, potencializou ainda mais um processo de renovação de seus atletas. No Mundial sub-20, a seleção africana foi longe e parou somente nas quartas de final para a Coréia do Sul, depois de eliminar a anfitriã Argentina.

No total, ao menos oito atacantes nigerianos se destacaram na temporada europeia e marcaram mais de 10 gols. A nova e artilheira geração africana promete ser cada vez mais protagonista no cenário mundial e continuar escrevendo a história que Okocha começou décadas atrás – de talento e habilidade acima de tudo, mas também com a eficiência dos gols.

Confira os principais artilheiros nigerianos na temporada:

Osimhen (Napoli) – 31 gols em 39 jogos Boniface (St Gilloise) – 22 gols em 55 jogos Moffi (Lorient e Nice) – 21 gols em 38 jogos Gift Orban (Gent) – 20 gols em 22 jogos Onuachu (Genk e Southampton) – 17 gols em 33 jogos Olayinka (Slavia Praga) – 17 gols em 37 jogos Lookman (Atalanta) – 15 gols em 33 jogos Chukwueze (Villarreal) – 13 gols em 49 jogos