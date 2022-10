Arsenal x Tottenham: onde assistir à Premier League neste sábado

O Arsenal recebe o Tottenham neste sábado, 1º, às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em confronto válido pela nona rodada da Premier League. O clássico londrino envolvendo o líder e o terceiro colocado, com apenas um ponto de distância entre eles, vale a liderança da competição e será transmitido com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Líder com 18 pontos, o Arsenal perdeu apenas um jogo no torneio e chega embalado com a vitória sobre o Brentford na última rodada.

Com isso, o técnico Mikel Arteta deve ir a campo com Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tierney; Lokonga e Xhaka; Saka, Odegaard e Martinelli; Gabriel Jesus.

Os Spurs, por sua vez, ocupam o terceira colocação com o mesmo número de pontos do Manchester City, segundo colocado, e que hoje leva vantagem no saldo de gols.

A equipe de Antonio Conte viu de longe seus atacantes balançarem as redes com suas seleções nesta Data Fifa. Richarlison marcou três gols nas partidas da seleção brasileira diante de Gana e Tunísia.

Ele deve ir a campo com: Lloris (Forster); Eric Dier, Ben Davies, Davinson Sanchez; Emerson, Hjøberg, Bissouma e Perišić; Son, Kane e Richarlison.

