Arsenal x Newcastle: onde assistir à Premier League nesta terça-feira, 3

Arsenal e Newcastle entram em campo nesta terça-feira, 3, às 16h45 (de Brasília), em duelo no topo da tabela pela 17ª rodada da Premier League. O confronto entre o líder e o terceiro colocado, no Emirates Stadium, em Londres, terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Star+.

Mandante da partida e na liderança da competição, o Arsenal começou a rodada com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Manchester City. A equipe de Mikel Arteta vive ótima fase e não perde há nove jogos.

Com gols de Saka, Odegaard, Nketiah e Martinelli, o time venceu na última rodada o Brighton, por 4 a 2. Para o duelo contra o Newcastle, a provável escalação é com: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Xhaka, Partey e Odegaard; Saka, Martinelli e Nketiah.

Já o Newcastle é outra sensação do Campeonato Inglês. A equipe comandada por Eddie Howe ocupa a terceira posição, com 34 pontos, nove a menos que o Arsenal.

Depois de um empate sem gols no último confronto, a equipe deve ir com força máxima para enfrentar os líderes fora de casa. O provável time é tem: Pope; Trippier, Schär, Botman e Burn; Longstaff, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Wilson e Saint-Maximin.

Confira a agenda completa dos jogos desta terça-feira, 3:

Campeonato Inglês

16h45

Arsenal x Newcastle – Star+

Everton x Brighton – Star+

Leicester City x Fulham – ESPN 2 e Star+

17h

Manchester United x Bournemouth – ESPN e Star+

Copa do Rei

15h

Espanyol x Celta – Star+

La Nucía x Valencia – Star+

17h

Cacereño x Real Madrid – ESPN 4 e Star+

Ceuta x Elche – Star+

