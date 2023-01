Arsenal x Manchester United: onde assistir à Premier League neste domingo

O Arsenal recebe o rival Manchester United neste domingo, 22, às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em confronto válido pela 21ª rodada da Premier League. O clássico terá transmissão pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Há dez jogos sem ser derrotado e na terceira colocação da tabela, com 39 pontos, os Red Devils vêm embalados por uma recente vitória diante do Manchester City, Agora, têm a chance de descontar ainda mais a distância para o Arsenal, o dono da ponta da tabela com 47.

No primeiro turno, em 4 de setembro de 2021, o United venceu por 3 a 1, impondo a única derrota até aqui do rival na competição.

Os Gunners tentam manter o bom momento na temporada e querem ampliar ainda mais a vantagem, de olho no City, que encara o Wolverhampton, em casa, equipe que luta para não cair.

O time conquistou recentemente uma boa vitória diante do Tottenham, fora de casa. Para a partida, o técnico Mikel Arteta não contará com os atacantes Gabriel Jesus e Nelson Reiss.

O United, por sua vez, tem como baixas o lateral Diogo Dalot, o meia Van der Beek, além dos atacantes Jadon Sancho e Anthony Martial.

Confira a programação completa da Premier League neste domingo:

11h

Manchester City x Wolverhampton – ESPN e Star+

Leeds x Brentford – Star+

13h30

Arsenal x Manchester United – ESPN e Star+