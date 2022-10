Arsenal x Liverpool: onde assistir à Premier League neste domingo

Atualizado em 7 out 2022, 02h22 - Publicado em 8 out 2022, 13h00

Arsenal e Liverpool entram em campo neste domingo, 9, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres pela nona rodada da Premier League. A partida terá transmissão dos canais fechados Star+ e ESPN.

Os Gunners lideram o campeonato com 21 pontos – sete vitórias e apenas uma derrota -, mas viram nas últimas rodadas o Manchester City encostar na segunda posição.

A equipe chega para a partida de uma vitória consistente sobre o Tottenham por 3 a 1 e mais uma bela atuação de Gabriel Jesus, que já soma cinco gols e três assistências na temporada.

Sem grandes dores de cabeça para montar o time para o duelo, Mikel Arteta deve ir a campo com: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Partey, Xhaka e Odegaard; Saka, Martinelli e Gabriel Jesus.

Já o Liverpool quer reencontrar a vitória no Campeonato Inglês depois de dois empates: contra Brighton e Everton. Pela Liga dos Campeões, a equipe venceu o Rangers no meio de semana, com gols de Alexander-Arnold e Salah.

A equipe de Jürgen Klopp é a nona colocada na Premier League. O time deve ir a campo com: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Tsimikas; Henderson e Thiago; Salah, Jota, Darwin Núñez e Luis Díaz.

Confira a programação dos jogos da Premier League neste domingo:

10h

Crystal Palace x Leeds – Star+

West Ham x Fulham – ESPN e Star+

12h30

Arsenal x Liverpool – ESPN e Star+

15h

Everton x Manchester United – ESPN e Star+

