Arsenal x Chelsea: onde assistir ao amistoso neste sábado

Arsenal e Chelsea se enfrentam neste sábado, 23, às 21h (de Brasília), para dar sequência aos amistosos internacionais de pré-temporada. A partida válida pela Florida Cup acontece no estádio Lambeau Field, em Green Bay, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, com transmissão pelo canal fechado TNT Sports, pelo streaming Estádio TNT Sports e pelo Facebook, YouTube e TikTok da TNT Sports.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Embalados pelo bom início do atacante brasileiro Gabriel Jesus, os Gunners venceram todos os amistosos disputados até aqui: 5 a 3 sobre o Nuremberg, 2 a 0 diante do Everton e 3 a 1 contra o Orlando City, na última quarta-feira, 20.

Para a partida, o técnico Mike Arteta ainda não deve contar com o lateral-esquerdo ucraniano Zinchenko, contratado nesta semana pelo clube por 30 milhões de libras (197 milhões de reais) do Manchester City.

Os Blues, por sua vez, fizeram dois testes até o momento: vitória por 2 a 1 diante do América do México e empate por 1 a 1 contra o Charlotte, dos Estados Unidos.

Na viagem, o técnico Thomas Tuchel não conta com os meio-campistas Ruben Loftus-Cheek e N’Golo Kanté, impedidos de entrar nos Estados Unidos por ainda não possuírem quadro vacinal completo contra Covid-19.

Confira a programação completa e onde assistir aos amistosos neste sábado:

0h

Juventus x Chivas – Star+

Continua após a publicidade

6h45

Manchester United x Aston Villa – MUTV

7h

Paris Saint-Germain x Urawa Red Diamonds – ESPN e Star+

10h30

Sttutgart x Valencia – ESPN

13h

Lens x Inter de Milão – Star+

15h

Roma x Nice – Star+

20h

Bayern de Munique x Manchester City – ESPN e Star+

21h

Arsenal x Chelsea – TNT Sports, Estádio TNT Sports e Facebook, YouTube e TikTok da TNT Sports

23h59

Barcelona x Real Madrid – ESPN e Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!