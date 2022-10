Arsenal vence Derby de Londres contra o Tottenham e segue líder

O Arsenal segue líder do Campeonato Inglês e agora com a moral lá em cima. A cidade de Londres parou neste sábado, 1, para o clássico envolvendo os Gunners e o Tottenham, no Emirates. O time de Gabriel Jesus e companhia tirou a invencibilidade do rival, venceu por 3 a 1 e com protagonismo dos brasileiros.

No melhor estilo Arteta, o Arsenal tomou conta da posse de bola e empurrou o Tottenham para trás no campo. Com um grande volume de jogo, parecia questão de tempo até o gol sair e Thomas Partey recebeu na entrada da área e bateu de primeira para o primeiro tento do jogo.

O próprio Arsenal colocou os Spurs de volta no jogo. Em jogada pela direita, Gabriel Magalhães derrubou Richarlison na grande área e Harry Kane empatou para o seu 100º gol como visitante na Premier League.

A confirmação do bom futebol e da vitória viria somente na segunda etapa, mas com apenas quatro minutos de bola rolando. O brasileiro Gabriel Jesus aproveitou a indecisão de Lloris e Cuti Romero para apenas empurrar. Mais tarde, Emerson Royal foi expulso e Xhaka aproveitou a superioridade para matar de vez o encontro.

A vitória mantém o Arsenal na liderança da competição, com 21 pontos e mantém o rival Tottenham com 17 pontos.

