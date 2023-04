Arsenal tropeça e vê City encostar: como estão as grandes ligas da Europa

Entre compromissos das fases finais das competições continentais, as ligas nacionais da Europa entraram em momento decisivo. O Arsenal perdeu a confortável vantagem que tinha na ponta da Premier League, em razão de dois empates consecutivos – ambos depois de abrir 2 a 0, contra Liverpool e West Ham -, e viu o Manchester City encostar, o que causa emoção na Inglaterra. O mesmo cenário ocorre na Alemanha, enquanto na Espanha, na Itália e na França os títulos parecem bem encaminhados.

Confira o cenário nas cinco principais ligas da Europa:

Campeonato Alemão

A seis jogos do fim, tendo em vista que o torneio tem 34 rodadas, a briga segue forte na Bundesliga. Líder, o Bayern de Munique tem 59 pontos, seguido pelo Borussia Dortmund, com 57. Acirrando a luta por uma vaga na Champions League, estão Union Berlim, RB Leipzig e Freiburg, que têm 52, 51 e 50 pontos, respectivamente.

1. Bayern de Munique – 59 pontos

2. Borussia Dortmund – 57 pontos

3. Union Berlim – 52 pontos

4. RB Leipzig – 51 pontos

5. Freiburg – 50 pontos

Campeonato Italiano

Apesar de viver momento irregular, com duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, o Napoli segue muito perto do scudetto que não vem desde os tempos de Maradona. Líder da Série A com 75 pontos, está a 14 da Lazio, que ocupa o segundo lugar. Assim, a briga mais acirrada é a por vagas na Champions League. Entre Roma, atualmente na terceira posição, e Atalanta, sexta colocada, há apenas oito pontos de diferença. Neste momento, quem fecha os classificados para a competição europeia é o Milan, que está em quarto.

1. Napoli – 75 pontos

2. Lazio – 61 pontos

3. Roma – 56 pontos

4. Milan – 53 pontos

5. Inter – 51 pontos

Campeonato Francês

Continua após a publicidade

Apesar de pouco empolgante e turbulento, o PSG caminha para mais um título do Francês, especialmente após vencer o Lens, por 3 a 1, no último sábado, 15. Na ponta com 72 pontos, tem oito a mais do que o Olympique de Marselha, que precisa olhar para trás, tendo em vista que o Lens, terceiro colocado, tem 63 e o Monaco, na quarta posição, soma 61.

1. PSG – 72 pontos

2. Olympique de Marselha – 64 pontos

3. Lens – 63 pontos

4. Monaco – 61 pontos

5. Lille – 55 pontos

Campeonato Inglês

Se antes o Arsenal parecia próximo de retomar a glória na Premier League, a situação se tornou tensa. Depois de mais um empate após abrir 2 a 0, desta vez diante do West Ham, os Gunners têm só quatro pontos de vantagem para o Manchester City, que ainda tem uma partida a fazer. Além disso, no próximo dia 26, as equipes se encontram em confronto direto que promete ter cara de final. Mais abaixo na tabela, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Aston Villa e Brighton ainda brigam por duas vagas de Champions League, além de uma para a Liga Europa e para Conference League.

1. Arsenal – 74 pontos

2. Manchester City – 70 pontos

3. Manchester United – 59 pontos

4. Newcastle – 56 pontos

5. Tottenham – 53 pontos

Campeonato Espanhol

Enquanto o Real Madrid segue fazendo história na Liga dos Campeões, o Barcelona está prestes a comemorar mais uma Liga. Com 73 pontos, a equipe blaugrana, que vem de dois empates em 0 a 0 na competição, tem 11 de vantagem para os merengues, que são perseguidos pelo Atlético de Madri, com 60 pontos. Mais abaixo, lutando pela quarta vaga na Champions, estão Real Sociedad, Real Bétis e Villarreal.

1. Barcelona – 73 pontos

2. Real Madrid – 62 pontos

3. Atlético de Madri – 60 pontos

4. Real Sociedad – 51 pontos

5. Real Bétis – 48 pontos