Arsenal e Dortmund na cola: a corrida pelo título das ligas europeias

As principais ligas do futebol europeu estão próximas do fim, com prognóstico de emoção. Na Inglaterra, o Arsenal venceu duro jogo contra o Newcastle, fora de casa, e se manteve vivo, apesar do Manchester City seguir em grande fase e liderando com um jogo a menos. Na Alemanha, o Borussia Dortmund não bobeou mais uma vez, goleou o Wolfsburg e não deixou o Bayern de Munique escapar.

Apesar de escorregões recentes, o PSG se aproxima de mais um título francês, a quatro rodadas do fim. Na Itália, o Napoli já entrou campeão contra a Fiorentina e venceu mais uma para coroar a festa da torcida. Já na Espanha, o Barcelona está a detalhes de levantar o troféu. Confira o cenário das cinco grandes ligas europeias:

Premier League

Depois de sequência ruim que culminou na perda da liderança, a maré positiva parece ter voltado ao Arsenal. Já são duas vitórias consecutivas sobre Chelsea e Newcastle, que mantiveram vivo o sonho de voltar a conquistar a Inglaterra. Porém, o City venceu o Leeds United, somou mais três pontos e se manteve à frente, com um jogo a mais a fazer.

Enquanto a ponta é disputada por dois times, as outras brigam seguem acirradas. Newcastle, Manchester United e Liverpool brigam diretamente por duas vagas na Champions League, enquanto Tottenham, Brighton e Aston Villa têm foco em se classificar para a Liga Europa ou Conference League.

1. Manchester City- 82 pontos

2. Arsenal – 81 pontos

3. Newcastle – 65 pontos

4. Manchester United – 63 pontos

5. Liverpool – 62 pontos

Serie A

O grito entalado por 33 anos enfim foi solto e o Napoli é o campeão do Italiano. Neste final de semana, no Estádio Diego Armando Maradona, a equipe encontrou sua torcida e comemorou a conquista histórica, ao vencer a Fiorentina, por 1 a 0.

Assim, a emoção ficou reservada para as brigas por competições europeias. Entre a Juventus, vice-líder, e a Roma, sétima colocada e primeiro time sem vagas, são apenas oito pontos de diferença. Por isso, Lazio, Inter de Milão, Milan e Atalanta ainda embalam uma reta final que promete.

1. Napoli – 83 pontos

2. Juventus – 66 pontos

3. Lazio – 64 pontos

4. Inter – 63 pontos

5. Milan – 61 pontos

La Liga

O Barcelona está prestes a conquistar mais um Campeonato Espanhol, que não teve rodada no fim de semana em razão da final da Copa do Rei. Líder com 82 pontos, os catalães têm 13 de vantagem para o Atlético de Madri, vice-líder, enquanto o Real Madrid é o terceiro, com um a menos que os rivais da cidade.

A vantagem é tamanha que o Barça pode se sagrar campeão já no fim de semana. No próximo domingo, 14, a equipe de Xavi vai à casa do rival Espanyol e garante o troféu em caso de vitória. A briga pelo prêmio Pichichi, de artilheiro, está quente: Lewandowski, do Barcelona, tem 19 gols, contra 17 de Benzema, do Real Madrid.

1. Barcelona – 82 pontos

2. Atlético de Madri – 69 pontos

3. Real Madrid – 68 pontos

4. Real Sociedad – 61 pontos

5. Villarreal – 54 pontos

Ligue 1

Apesar do clima permanentemente conturbado, o PSG segue perto de se consagrar campeão. No último domingo, 7, o poderoso time da capital venceu o Troyes, por 3 a 1. A situação se tranquilizou ainda mais porque o Lens venceu o Olympique de Marselha, por 2 a 1, e agora é o novo vice-líder, fazendo a vantagem do Paris subir de cinco para seis pontos.

1. PSG – 78 pontos

2. Lens – 72 pontos

3. Olympique de Marselha – 70 pontos

4. Monaco – 64 pontos

5. Lille – 59 pontos

Bundesliga

A três jogos do fim da Bundesliga, a briga pelo título segue acirrada. Líder, o Bayern de Munique bateu o Werder Bremen, por 2 a 1, e garantiu mais uma rodada na ponta. Porém, o Borussia Dortmund, atualmente segundo colocado, também fez seu dever e goleou o Wolfsburg. Enquanto a emoção pela taça segue, Leipzig, Union Berlim e Freiburg disputam duas vagas na Champions League, o que também promete parar a Alemanha.

Nas últimas rodadas, o Dortmund encara a seguinte sequência: Mönchengladbach (casa), Augsburg (fora) e Mainz (casa). Já o Bayern enfrenta Schalke 04 (casa), RB Leipzig (casa) e Colônia (fora).

1. Bayern de Munique – 65 pontos

2. Borussia Dortmund – 64 pontos

3. RB Leipzig – 57 pontos

4. Union Berlim – 56 pontos

5. Freiburg – 56 pontos