Arsenal e City farão ‘final’ da Premier: as brigas por título na Europa

O empate em casa do Arsenal diante do Southampton na última sexta-feira, 21, acirrou ainda mais a briga pelo título do Campeonato Inglês. Os Gunners não vencem há três partidas, mas ainda lideram a tabela com cinco pontos a mais que o Manchester City, que tem dois jogos a menos. Com cara de final, as equipes se encontram nesta quarta-feira, 26, às 16 horas, em Manchester, em um duelo que promete parar o Reino Unido.

Os campeonatos da Itália, Alemanha, Espanha e França também estão em reta final, alguns deles com títulos já encaminhados. Confira o cenário das cinco grandes ligas europeias:

Premier League

O Arsenal viu sumir a grande vantagem que havia aberto e pode deixar o título escapar. Com três empates seguidos, o time foi a 75 pontos, com ainda cinco a mais que o City, mas com dois jogos a mais. Por isso, nem mesmo um empate no duelo em Manchester seria visto com um bom resultado, pois bastaria que a equipe de Guardiola vencesse seus dois compromissos a menos para assumir o topo.

Atrás dos dois da frente, o Newcastle, que goleou o Tottenham por 6 a 1, é o terceiro, com 59 pontos. Com um jogo a fazer na rodada, o Manchester United tem a mesma quantia e é o quarto, fechando a zona de classificação para a Champions League.

1. Arsenal – 75 pontos

2. Manchester City – 70 pontos

3. Newcastle – 59 pontos

4. Manchester United – 59 pontos

5. Tottenham – 53 pontos

Série A

Eliminado da Liga dos Campeões, o Napoli está próximo de conquistar o Campeonato Italiano após 33 anos. Caso vença a Salernitana no próximo sábado, 29, e a Lazio tropece no domingo, 30, diante da Inter de Milão, o título vai ao sul do país. Na briga por uma vaga na próxima Champions, estão também Juventus, com 59 pontos, Roma e Milan, com 56, e Inter, com 54.

1. Napoli – 78 pontos

2. Lazio – 61 pontos

3. Juventus – 59 pontos

4. Roma – 56 pontos

5. Milan – 56 pontos

La Liga

Recuperado de três partidas sem vencer, o Barcelona voltou a somar três pontos, ao bater o Atlético de Madri por 1 a 0. Assim, a equipe blaugrana seguiu com 11 pontos de vantagem na ponta após 30 rodadas. O Real Madrid, com 65 pontos, é o vice-líder, seguido pelos colchoneros, com 60. Na quarta posição, o Real Sociedad tem 54.

1. Barcelona – 76 pontos

2. Real Madrid – 65 pontos

3. Atlético de Madri – 60 pontos

4. Real Sociedad – 54 pontos

5. Real Bétis – 48 pontos

Ligue 1

Próximo de mais um troféu nacional, o PSG está com 75 pontos, liderando a tabela, a seis rodadas do fim. Atrás da equipe parisiense, o Olympique de Marselha tem 67 e vê o título cada vez mais difícil. Na terceira colocação, o Lens tem 66, fechando a zona de classificação para a Champions. Ainda sonhando, o Monaco tem 61 pontos.

1. PSG – 75 pontos

2. Olympique de Marselha – 67 pontos

3. Lens – 66 pontos

4. Monaco – 61 pontos

5. Lille – 56 pontos

Bundesliga

A disputa pelo título do Campeonato Alemão promete. Com cinco rodadas a fazer, o Borussia Dortmund lidera com 60 pontos, seguido pelo Bayern de Munique, que perdeu para o Mainz no fim de semana e estacionou nos 59 pontos. Na terceira posição, o Union Berlim tem 55 e o Freiburg 53. O quinto colocado, ainda brigando pela Liga dos Campeões, é o RB Leipzig, com 51.

Nas últimas rodadas, o Dortmund encara a seguinte sequência: Bochum (fora), Wolfsburg (casa), Mönchengladback (casa), Augsburg (fora) e Mainz (casa). Já o atual decacampeão Bayern encara Hertha (em casa), Werder Bremen (fora), Schalke 04 (casa), RB Leipzig (casa) e Colônia (fora).

1. Borussia Dortmund – 60 pontos

2. Bayern de Munique – 59 pontos

3. Union Berlim – 55 pontos

4. Freiburg – 53 pontos

5. RB Leipzig – 51 pontos