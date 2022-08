Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester United entram em campo neste sábado, 27, em confrontos válidos pela quarta rodada da Premier League. A competição, até aqui, tem o Arsenal como líder isolado e única equipe com 100% de aproveitamento, com nove pontos conquistados. Sete jogos abrem a rodada no dia.

Logo às 8h30 (de Brasília), o United visita o Southampton, no St’ Mary’s Stadium, tentando dar sequência a uma retomada após a primeira vitória na temporada. O jogo será transmitido pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Na sequência, às 11h (de Brasília), o City recebe o Crystal Palace, o Chelsea encara o Leicester, enquanto o Liverpool busca se reerguer na competição diante do Bournemouth. As equipes ocupam a 2ª, 12ª, 16ª colocações, respectivamente.

Os Gunners, por sua vez, jogam diante do Fulham, às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. A partida será transmitida exclusivamente pelo serviço de streaming Star+.

O único desfalque para o técnico espanhol Mikel Arteta será o do atacante Reiss Nelson, reserva. Com isso, ele poderá manter a mesma equipe que venceu o Bournemouth por 3 a 0, fora de casa, na última rodada.

O Fulham, por sua vez, ocupa a sétima colocação, com cinco pontos. Apesar de ter vencido o Brentford e conquistado a primeira vitória na temporada, a equipe vem de tropeço diante do Crawley Town na Copa da Liga Inglesa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Inglês

8h30

Southampton x Manchester United – ESPN e Star+

11h

Chelsea x Leicester – Star+

Liverpool x Bournemouth – Star+

Manchester City x Crystal Palace – ESPN e Star+

Brentford x Everton – Star+

Brighton x Leeds – Star+

13h30

Arsenal x Fulham – Star+

