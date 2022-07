Arsenal, Chelsea, Bayern e City: confira como foram os amistosos do sábado

As principais equipes do futebol europeu seguem em pré-temporada e muitas entraram em campo neste sábado, 23. Teve estreia de brasileiro como titular, Gabriel Jesus marcando contra rival inglês, Neymar em campo e até gol do Haaland… confira como foram os amistosos:

Manchester City 1 x 0 Bayern de Munique

No Lambeau Field, City e Bayern se enfrentaram para a alegria da equipe inglesa, que venceu por 1 a 0 – na estreia de Haaland, o fenômeno norueguês cravou e deu a vitória para os Citizens. A partida foi paralisada por conta da forte chuva, mas logo retornou.

Arsenal 4 x 0 Chelsea

Derby de Londres disputado em Orlando, nos Estados Unidos, e quem se deu melhor foi a equipe de vermelho. O Arsenal fez 4 a 0 em cima do Chelsea e contou com o artilheiro Gabriel Jesus para balançar a rede adversária. Além do brasileiro, Odegaard, Saka e Lokonga também anotaram seus tentos – o também brasileiro Gabriel Martinelli participou do jogo e deu assistência para o segundo gol dos Gunners.

Paris Saint Germain 3 x 0 Urawa Red Diamonds

Do outro lado do globo, o PSG faz temporada no Japão. No estádio Saitama, os parisienses enfrentaram a equipe local Urawa Red Diamonds e venceram sem grandes dificuldades por 3 a 0 – gols de Sarabia, Mbappé e Muinga. Neymar iniciou a partida no banco e entrou em campo somente na reta final, mas teve tempo suficiente para deixar sua marca.

Neymar passa por três marcadores (um deles, duas vezes) e antes que chegassem mais dois deu no Messi. a ideia do novo técnico do PSG pra temporada é que eles interajam o maior número de vezes que for possível durante os jogos 🔥 pic.twitter.com/yHKAJXk1rZ — Gabriel Carneiro (@gabe_carneiro) July 23, 2022

Juventus 2 x 0 Chivas Guadalajara

Nos Estados Unidos, a Juventus rodou o time e contou com a mais nova peça ofensiva para liderar o ataque italiano – Di Maria estreou como titular. Contudo, o argentino não participou diretamente da vitória. Com gols de Da Graca e Compagnon, a Juve fez 2 a 0 no Chivas. Os brasileiros Danilo e Alex Sandro iniciaram a partida pela Velha Senhora.

Manchester United 2 x 2 Aston Villa

Mais um confronto inglês do final de semana. Disputado na Austrália, Manchester United e Aston Villa ficaram frente a frente e ninguém saiu com a vitória. O time de Erik Ten Hag abriu o placar com Sancho e viu o adversário Cash fazer contra para ampliar, mas Bailey e Chambers buscaram o empate por 2 a 2 – o brasileiro Philippe Coutinho foi titular para o Villa.

Rangers 1 x 2 Tottenham

O Tottenham viajou até a Escócia para enfrentar a equipe local de Glasgow e precisou se esforçar para vencer diante do Rangers. Depois de sair atrás, Harry Kane marcou duas vezes para dar o triunfo por 2 a 1 para os ingleses. O brasileiro Emerson Royal iniciou a partida e mais tarde foi substituído. Ao mesmo tempo, na segunda etapa, Lucas Moura entrou em campo e Richarlison, que ainda não marcou com o novo clube, também participou do amistoso.

PSV 2 x 1 Real Betis

Jogando em Eindhoven, o PSV recebeu o Real Betis e venceu por 2 a 1 – Gakpo e Mwene anotaram os gols da vitória, enquanto Juanmi foi o responsável pelo tento espanhol. Destaque para o brasileiro Luiz Henrique, o ex-Fluminense estreou como titular no time da Andaluzia e foi substituído no intervalo.