Arsenal ‘brasileiro’ volta voando, e sonho de título se torna mais real

O Arsenal vai encerrar o ano como líder da Premier League, com brasileiros brilhando em campo e podendo sonhar novamente com um título que não vem há 18 anos. Após a vitória por 3 a 1 sobre o West Ham no “boxing day” – tradicional data da cultura inglesa, dia 26 de dezembro, com jogos após o Natal -, os Gunners têm cinco pontos de vantagem para o vice-líder Manchester City.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Depois de um começo de temporada em alto nível, havia interrogações sobre a volta da equipe depois da Copa do Mundo, especialmente pela lesão de Gabriel Jesus, vice-artilheiro da equipe no torneio. Porém, liderado por jovens, sendo um deles o brasileiro Gabriel Martinelli, o time de Mikel Arteta voltou em alto nível.

Contra o West Ham, o Arsenal saiu atrás do marcador e foi para o intervalo em desvantagem. Na segunda etapa, porém, três gols em 16 minutos resolveram a fatura. Os atacantes Saka, 21 anos, Martinelli, também 21, e Nketiah, 23, que balançaram as redes, são figuras que simbolizam a juventude do grupo.

Outra marca expressiva deste Arsenal é o protagonismo de jogadores brasileiros. Além dos atacantes, há o zagueiro Gabriel Magalhães, titular em todos os jogos do time na Premier League e essencial na segurança defensiva de um time que sofreu apenas 12 gols na competição.

Tradicionalíssimo, o Arsenal vem de anos abaixo da expectativa, inclusive com ausência frequente na Champions League em temporadas recentes. Campeão pela última vez na temporada 2003/04, quando conquistou o título invicto, o time de Londres não terminava o boxing day na liderança desde 2013. Dá para sonhar com quebrar a hegemonia do City, que levou quatro das últimas cinco taças?

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN