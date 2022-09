Arsenal aposta em ataque jovem e tem início melhor do que ‘invencíveis’

Na temporada 2003/04, um Arsenal que encantava pelo bom futebol venceu a Premier League com 26 vitórias, 12 empates e nenhuma derrota. Treinado por Arsene Wenger e com as estrelas do futebol mundial Ashley Cole, Patrick Viera, Robert Pires, Dennis Bergkamp e Thierry Henry, além dos importantes brasileiros Gilberto Silva e Edu Gaspar, o lado vermelho de Londres entrou para a história como os “Invencíveis.” Cerca de 19 anos depois, os torcedores dos Gunners, que amargam longos anos de marasmo, tem motivos para se empolgar com uma nova geração. Até o momento, os números deste Arsenal são superiores aos de 19 anos atrás.

O time dirigido por Mikel Arteta e liderado pelos gols do recém-contratado Gabriel Jesus, soma cinco vitórias em cinco jogos, no topo de Premier League com 15 pontos, seguido pelo atual campeão Manchester City, com 13 – mesma pontuação do Arsenal de 2003/2004 à esta altura da competição.

Ainda é cedo para tirar conclusões e é pouco provável que o Arsenal tenha fôlego para competir com Manchester City e Liverpool, que vêm dominando a Inglaterra nos últimos anos. Até mesmo Chelsea, Tottenham e United, que fizeram grandes investimentos, aparecem à frente na lista de candidatos. Porém, repleto de jovens e com contratações pontuais, o time londrino, pelo menos até agora, dá indícios de que pode incomodar e fazer a torcida de um dos clubes britânicos mais tradicionais voltar a sorrir.

Jovens de personalidade

A média de idade do time titular do Arsenal nas cinco primeiras rodadas de Premier League foi de 24,6 anos. Entre os mais jovens, os principais destaques são três do quarteto ofensivo: o inglês Bukayo Saka (20 anos), o norueguês Martin Odegaard (23 anos), capitão do time, e o brasileiro Gabriel Martinelli (21 anos). Pouco mais experiente, mas ainda com 25 anos, Gabriel Jesus é o camisa 9.

Outros jovens titulares e importantes para o trabalho de Mikel Arteta são o goleiro Aaron Ramsdale e os defensores Ben White e Gabriel Magalhães, todos eles com 24 anos. Ainda assim, a equipe suportou jogos “mais pesados”, como as recentes vitórias contra o Fulham e Aston Villa.

O Arsenal marcou 13 gols neste início de Premier League e os garotos dominam a lista. Com três tentos, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus estão no topo da lista, sendo responsáveis por 69,2% das bolas na rede. O camisa 9 brasileiro também lidera o ranking de jogadores do clube com mais assistências na competição, com três passes para gol.

Segundo as estatísticas do SofaScore, grande parte do volume de jogo deste Arsenal sai dos pés dos garotos. Gabriel Martinelli é quem mais chuta, cria grandes chances e realiza passes para finalizações. Gabriel Jesus também domina o ranking de dribles. Martin Odegaard, meia-armador, é outro que aparece bem colocado em diversos indicativos de desempenho.

Líder da Premier League, os Gunners têm um grande teste neste fim de semana. No domingo, 4, às 12h30 (de Brasília), o Arsenal visita o Manchester United, em um dos grandes clássicos da Inglaterra.

