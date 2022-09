Após 9 meses sem jogar, Diego Costa está de volta à Premier League

O Wolverhampton anunciou o atacante Diego Costa, nesta segunda-feira, 12, como novo reforço para a temporada. O atacante de 33 anos está de volta à Premier League quatro anos depois de deixar o Chelsea e passar pelo Atlético de Madri e Atlético Mineiro. Sem jogar desde dezembro de 2021, quando finalizou a temporada pelo Galo.

Assine #PLACAR a partir de R$ 9,90/mês. Não perca!

O contrato do jogador brasileiro naturalizado espanhol com os Wolves vai até junho de 2023. A negociação se arrastou e foi anunciada apenas ao fim da janela de transferências, o que prolonga a espera do atleta pela volta aos campos.

Costa é um dos jogadores nascidos no Brasil com mais gols nas grandes ligas europeias. Segundo levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigue, o atacante sergipano tem 126 gols nas seis maiores ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal), e ocupa o nono lugar da lista liderada por outro naturalizado, José Altafini, o Mazzola, que defendeu clubes e seleção da Itália.

Continua após a publicidade

Brasileiros com mais gols nas top ligas da Europa (ALE, ESP, FRA, ING, ITA, POR):

216 Mazzola*

186 Jardel

175 Ronaldo

167 Sonny Anderson

152 Luis Vinício

146 Jonas

[145] Neymar

144 Élber

126 Diego Costa**

115 Waldo

112 Rivaldo

112 Edmílson

112 Roberto Firmino

* Nat.🇮🇹

** Nat.🇪🇸 — Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) September 11, 2022

Os anos de maior destaque do atacante foram entre 2013 e 2018, quando brilhou por Atlético de Madri e Chelsea, disputando as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pela seleção espanhola.

A passagem de Diego Costa pelo Atlético Mineiro, no entanto, não foi tão badalada. Ainda assim, marcou cinco gols em dezenove partidas e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com o Galo.

Desde que deixou Minas Gerais, Diego foi especulado em novos destinos, mas seguiu sem clube. Após nove meses, deve retornar aos gramados, justamente na liga mais competitiva do planeta.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens