Apoiador de Lula, Raí ‘faz o L’ na cerimônia do Bola de Ouro

Por Da redação

Irmão de Sócrates, personalidade do futebol brasileiro que sempre lutou pela democracia no Brasil, o ex-meio-campista Raí fez um discurso político antes da entrega do primeiro prêmio em homenagem ao “Doutor” nesta segunda-feira, 17, em Paris, na França.

Apoiador declarado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno para presidente com Jair Bolsonaro (PL), ele aproveitou parte da cerimônia da Bola de Ouro para falar sobre o período vivido pelo país e fazer um “L” com uma das mãos, gesto característico de apoio ao petista.

“Sócrates representa ideais para um mundo mais justo, mais humano e valores da democracia para criar um mundo melhor para todos. O futebol é um aporte importante para chegarmos a este mundo que sonhamos. Estamos próximos em nosso país de uma decisão importante daqui a alguns dias e nós sabemos muito bem de que lado ele estaria”, disse, fazendo o “L” ao final.

A edição de 2022 marcou a estreia do Troféu Sócrates, em homenagem ao ex-jogador brasileiro, premiando “ações solidárias” no mundo do futebol.

O prêmio foi dado a Sadio Mané, do Bayern de Munique, responsável por diversas ações humanitárias no Senegal, como a construção de hospitais. A premiação reconhece iniciativas a favor da inserção social, do desenvolvimento do meio ambiente ou da ajuda a populações em grande precariedade ou vítimas de conflitos.

O segundo turno entre Lula e Bolsonaro acontece no próximo dia 30 de outubro.

