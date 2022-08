Antony se torna o 13º jogador mais caro da história; veja top 15

Antony, atacante que deve disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, está perto de ser anunciado como novo reforço do Manchester United. Aos 22 anos, o jogador deixa o Ajax por 100 milhões de euros (503 milhões de reais), alcançando o posto de transação que mais envolveu dinheiro na atual janela e se tornando o 13º jogador mais caro da história.

Formado pelo São Paulo, Antony deixou o time brasileiro em 2020, quando foi comprado pelo Ajax por 16 milhões de euros (74 milhões na época). Pela equipe holandesa, o ponta não demorou a se adaptar e encantou o mercado europeu com dribles, gols e assistências, brilhando com a perna canhota.

Em 82 partidas com a camisa do Ajax, o brasileiro venceu dois campeonatos holandeses e uma taça holandesa, marcou 25 gols e realizou 21 assistências. Além do desempenho pelo clube, Antony se destacou na seleção brasileira, onde conquistou o ouro olímpico em Tóquio 2020 e se firmou no grupo da equipe principal no ciclo para o Mundial do Catar.

Os fatores idade, futebol apresentado e potencial alçaram Antony ao posto de um dos jogadores mais valiosos do mundo. Assim, após investidas iniciais do United que foram recusadas, o Ajax liberou a venda por 100 milhões de euros, colocando o brasileiro como um dos mais caros da história.

Como fica a lista dos 15 jogadores mais caros da história:

*valores em milhões de euros e retirados do site Transfermarkt

1. Neymar (BRA / Barcelona —> PSG) – 222

2. Kylian Mbappé (FRA / Monaco —> PSG) – 180

3. Ousmane Dembélé (FRA / Borussia Dortmund —> Barcelona) – 140

4. Philippe Coutinho (BRA / Liverpool —> Barcelona) – 135

5. João Félix (POR / Benfica —> Atlético de Madri) – 127,2

6. Antoine Griezmann (FRA / Atlético de Madri —> Barcelona) – 120

7. Jack Grealish (ING / Aston Villa —> Manchester City) – 117,5

8. Cristiano Ronaldo (POR / Real Madrid —> Juventus) – 117

9. Eden Hazard (BEL / Chelsea —> Real Madrid) – 115

10. Romelu Lukaku (BEL / Inter de Milão —> Chelsea) – 113

11. Paul Pogba (FRA / Juventus —> Manchester United) – 105

12. Gareth Bale (GAL / Tottenham —> Real Madrid) – 101

13. Antony (BRA / Ajax —> Manchester United) – 100

14. Cristiano Ronaldo (POR / Manchester United —> Real Madrid) – 94

15. Gonzalo Higuaín (ARG / Napoli —> Juventus) – 90

