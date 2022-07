Anote na agenda: os amistosos da pré-temporada europeia na semana

A bola já voltou entre os clubes da elite do futebol europeu, com amistosos de pré-temporada marcados para o Velho Continente e também em turnês pela Ásia e pelos Estados Unidos. Gabriel Jesus já deixou ótima impressão com dois gols em sua estreia pelo Arsenal e terá nova chance nesta semana, diante do Everton, em Baltimore.

O grande jogo de pré-temporada desta semana será, apesar do desfalque de Cristiano Ronaldo, Manchester United x Liverpool, marcado para terça-feira, 12, na Tailândia. O Tottenham, do recém-contratado Richarlison, também tem compromissos marcados em solo asiático.

O PSG de Neymar, Messi, Mbappé e companhia inicia a temporada em amistoso em seu CT, no sábado, mesmo dia em Chelsea e América do México fazem um inusitado encontro nos EUA. Entre as outras potências europeias, Real Madrid, Barcelona, Bayern e Manchester City iniciam a pré-temporada apenas na próxima semana.

Confira, abaixo, os principais jogos (horários de Brasília):

Terça, 12/7

Manchester United x Liverpool, em Bangcoc (Tailândia) – 10h

Inter de Milão x Lugano, em Lugano (Suíça) – 13h30

Quarta, 13/7

Tottenham x seleção da K-League, em Seul (Coreia do Sul) – 8h

Roma x Sunderland, em Albufeira (Portugal) – 7h

Sexta, 15/7

Melbourne Victory x Manchester United, em Melbourne (Austrália) – 7h

Liverpool x Crystal Palace, em Kallang (Singapura) – 9h35

Benfica x Nice, em Vila Real de Santo Antônio (Portugal) – às 17h

Sábado 16/7

Tottenham x Sevilla, em Suwon (Coreia do Sul) – 8h

PSG x Quevilly, no CT do PSG (França) – 12h

Inter de Milão x Monaco, em Ferrara (Itália) – 13h30

Milan x Colônia, em Colônia (Alemanha) – 14h

Roma x Portimonense, em Albufeira (Portugal) – 15h

Arsenal x Everton, em Baltimore (EUA) – 20h

Chelsea x América do México, em Paradise (EUA)- 23h