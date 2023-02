Ancelotti: ‘Vinicius Júnior é a vítima de algo que não entendo’

Durante a partida entre Mallorca e Real Madrid, no último sabado, 4, pelo Campeonato Espanhol, gritos de “macaco” a Vinicius Júnior foram ouvidos das arquibancadas. O novo caso de racismo contra o brasileiro segue repercutindo. Carlo Ancelotti, técnico do time, falou que não entende a perseguição ao seu atacante, em entrevista coletiva na véspera da semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al Ahly, nesta terça-feira, 7.

“A pergunta que faço é: qual é o problema? Vinicius, seus companheiros que não o defendem…? Do que ele tem que se defender? É um problema do futebol espanhol que temos de resolver. Vinicius não é o culpado, é a vítima de algo que não entendo”, disse o treinador.

O técnico já havia defendido o jogador anteriormente, mas desconversando sobre possíveis motivações racistas. “Não vejo esta forma de racismo na Espanha, mas mantenho a posição do clube e de Vinícius, e a partir daí falamos de futebol”, disse em setembro de 2022, após o atleta ser comparado a um macaco por suas danças ao comemorar.

Vinicius Júnior está confirmado entre os inscritos no Mundial de Clubes, assim como seus companheiros Thibaut Courtois, Eder Militão e Karim Benzema, que estão se recuperando de lesões, mas não estão descartados da competição caso o Real Madrid chegue à final, no sábado, 11, contra Flamengo ou Al-Hilal. O adversário da semi é o Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, 8.