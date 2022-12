Cotado como possível substituto de Tite na seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti não deve deixar o Real Madrid no meio do ano que vem. Segundo informações do diário espanhol Marca, publicadas nesta segunda-feira, 12, o treinador estaria feliz e focado em seu atual clube e não pretende rescindir o contrato com a equipe, válido até 2024.

O jornal rechaça qualquer possibilidade de Ancelotti abandonar o Real Madrid neste momento. Cita que o treinador “não contempla outro cenário possível que não seja cumprir o seu contrato com o Real Madrid e, se necessário, prorrogá-lo”, e que mesmo o clube madrileno não pensa em um possível adeus do treinador “em circunstância alguma”, afirma o jornal.

Maior vencedor da Liga dos Campeões, com quatro títulos (2003, 2007, 2014 e 2022), Ancelotti passou a ter seu nome especulado na seleção brasileira após reportagem do portal Uol, que afirmou que a CBF fez sondagens pelo treinador em outubro, e que o italiano se mostrou disposto a conversar sobre uma possível proposta.

Aos 63 anos, Ancelotti está desde julho do ano passado no Real, onde faz sua segunda passagem.

Além dele, nomes como de Abel Ferreira, Fernando Diniz, Jorge Jesus, Mano Menezes e Pep Guardiola são especulados no Brasil. A CBF, por sua vez, sustenta que não nomeou nem autorizou ninguém a procurar por um novo treinador até agora.

