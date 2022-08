Ancelotti diz que Casemiro quer ir para o Manchester United

Enquanto especulações sobre a ida de Casemiro para o Manchester United crescem, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou a vontade do brasileiro de trocar de clube. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 19, o técnico falou que o volante quer novos desafios e é dúvida para o jogo do próximo sábado, 20, contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Quer provar novos desafios, o clube entende. Pelo que ele faz e pela pessoa que é, precisamos respeitar esse desejo. Há negociações, não está confirmado. Segue sendo jogador nosso, mas a vontade dele é sair”, confirmou Ancelotti.

Aos 30 anos, Casemiro recebeu a “proposta dos sonhos”, de acordo com a imprensa europeia. Além do United estar disposto a pagar 60 milhões de euros (312 milhões de reais) ao Real Madrid, também ofereceu salário mais alto e tempo de contrato maior ao jogador – o vínculo atual dele com os merengues vai até 2025.

Casemiro está no Real Madrid há oito temporadas e conquistou todos os títulos possíveis. São 18 troféus, incluindo cinco edições da Liga dos Campeões (2014, 2016,2017, 2018 e 2022). É apenas um a menos que o recordista de conquistas da história da Champions, o espanhol Paco Gento, ex-atacante do clube entre os anos de 1953 e 1971, morto em janeiro aos 88 anos, que conquistou seis.

Se o negócio com o Manchester United se concretizar, Casemiro deve reencontrar Cristiano Ronaldo, seu companheiro dos anos mais vitoriosos do Real. O português, que apesar de ter sido especulado em diversos destinos, segue por enquanto nos Red Devils, mesmo sem a disputa da Liga dos Campeões.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens