Especulado no Flamengo, Isco não brilha há 5 anos na Europa

Em meio a um momento conturbado, o Flamengo tem o nome ligado a mais reforços para a temporada. Entre eles, está o meia Isco Alarcón, sem clube desde que deixou o Sevilla em dezembro e viu negócio ruir com o Union Berlim. Aos 30 anos, o jogador espanhol não brilha há cinco temporadas e convive com poucos jogos por ano, cercado por problemas físicos.

Campeão da Liga dos Campeões cinco vezes com o Real Madrid, a maior parte do tempo na reserva, Isco surgiu como uma das grandes promessas mundiais desde os tempos de Valencia e Málaga e chegou a ser peça importante no merengue.

Sem somar mais de 10 participações diretas em gols (bolas na rede ou assistências) desde a temporada 2017/18, chegou a atuar pelo Sevilla durante poucos meses antes de rescindir contrato.

Especulado no Flamengo a partir de uma notícia do site espanhol Diario Gol, Isco ainda não tem futuro definido, mas uma transferência para o Brasil acarretaria em um alto salário até mesmo para os padrões do time carioca.

Segundo o diário AS, no entanto, Isco não deve seguir novos rumos no momento. Sem acerto com o Union Berlim ou Major League Soccer, a principal liga dos EUA, o jogador deve fazer uma pausa na carreira e voltar ao mercado em junho.

Relembre as últimas cinco temporadas de Isco

2018/19

Depois de uma temporada que terminou em título da Liga dos Campeões, Isco passou a sentir os impactos da reserva e alguns problemas físicos. Foi titular em 17 jogos e reserva em 20, somando seis gols e três assistências, com média de uma participação direta a cada 190 minutos em campo.

2019/20

Com duas lesões musculares que o afastaram por mais de um mês dos gramados, Isco começou a brilhar cada vez menos. Autor de três gols e duas assistências em 30 partidas (20 como titular), não empolgou e terminou a temporada com média de uma participação direta a cada 323 minutos, número bem menos expressivo do que da anterior.

2020/21

Everton est intéressé par Isco, très peu utilisé par le Real Madrid cette saison. Les Merengue pourraient alors le prêter en janvier avec une option d’achat obligatoire à l’issue de la saison 2020/21. (Daily Mirror) pic.twitter.com/7NhDLWNAaz — Actu Foot (@ActuFoot_) November 1, 2020

Sem grandes lesões, mas com problemas para manter a forma, as ausências de Isco foram mais por decisão técnica do que por outro motivo. Sem render, foi titular em apenas 10 jogos e saiu do banco em 19. Fez parte de um ano pouco empolgante do Real Madrid, com apenas duas assistências e média de uma participação direta em gol a cada 546 minutos.

2021/22

Por problemas nas costas, gripes e Covid-19, Isco não pôde ser relacionado para 12 jogos na temporada passada. Porém, nem mesmo quando esteve disponível foi aproveitado por Carlo Ancelotti. Em 17 jogos (apenas três como titular), marcou dois gols. Em razão do pouco tempo em campo, a média foi de uma participação direta a cada 203 minutos.

2022/23

Em busca de novos desafios, Isco assinou contrato com o Sevilla. Fazendo parte de um ano ruim da equipe da Andaluzia, foi titular em 16 dos 19 jogos que fez, anotando um gol e três assistências, média de uma participação direta a cada 316 minutos. Rescindiu o contrato em dezembro e está livre desde então.