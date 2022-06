Alvo do Flamengo, Enzo Fernández encaminha acerto com o Benfica

Depois de anunciar a contratação do atacante brasileiro David Neres, o Benfica encaminhou a compra da revelação argentina Enzo Fernández, de 21 anos. O volante do River Plate, autor de dez gols na temporada, vinha sendo monitorado como um dos desejos da diretoria do Flamengo na janela de transferências de julho.

O Benfica irá desembolsar 18 milhões de euros (cerca de 98 milhões de reais na cotação atual), por 75% dos direitos econômicos de Enzo e um contrato de cinco anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Sepúlveda. O acordo entre portugueses e argentinos prevê que o jogador se junte ao time de Lisboa apenas após a disputa da Libertadores.

Enzo Fernández vem se destacando na atual temporada pelo River Plate. Habilidoso e versátil no meio-campo, o jogador de 21 anos tem dez gols marcados e seis assistências em 25 partidas pela equipe, e chegou a ser pedido pela torcida na seleção argentina.

O Flamengo, por sua vez, segue sondando o jogador. Em um primeiro momento, o clube chegou a recuar na investida, devido ao alto valor pedido pelo River Plate. Além do Rubro-negro carioca, Enzo desperta interesse do Real Madrid e do inglês Wolverhampton, de acordo com veículos de imprensa europeus.

