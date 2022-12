O possível retorno de Philippe Coutinho ao futebol brasileiro depois de 12 anos agita os bastidores do mercado de transferências. O jogador de 30 anos, atualmente na mira do Corinthians, fez bom início no Aston Villa em 2022, mas caiu de rendimento nos últimos meses, foi atrapalhado por lesões e caminha para um desfecho melancólico no futebol inglês.

De acordo com informações da imprensa europeia, o meio-campista teria interesse em retornar ao Brasil já na janela de transferência de janeiro. Desde então, seu nome tem sido fortemente especulado na equipe do Parque São Jorge.

Afastado dos gramados desde o dia 29 de outubro devido a uma lesão na coxa que o deixou de fora da Copa do Mundo do Catar, Coutinho voltou a campo na última segunda-feira. Saiu do banco nos minutos finais na derrota do Aston Villa para o Liverpool pela Premier League e, em cerca de 10 minutos, teve atuação discreta.

Desde janeiro na equipe, quando chegou por empréstimo do Barcelona, o jogador acabou perdendo o protagonismo conquistado nos primeiros jogos. Além de balançar as redes na estreia, marcou três gols e deu três assistências nas sete primeiras partidas pela equipe, então dirigida por Steven Gerrard, com quem tem uma boa relação desde a época em que ambos jogavam pelo Liverpool.

Cinco meses depois, o Villa desembolsou 20 milhões de euros pela compra definitiva do atleta junto ao Barcelona. As partes têm contrato até 2026, mas o investimento tem se mostrado frustrado.

A cria do Vasco atuou em 33 jogos na temporada, com duas assistências e cinco gols marcados. O meia acumula um jejum de sete meses e 14 partidas sem balançar as redes – desde 22 de maio, na derrota pelo Manchester City por 3 a 2. Longe do alto rendimento dos primeiros meses do ano, ele agora pode dar sequência à carreira novamente no futebol brasileiro.

