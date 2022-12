Alvo do Corinthians, Coutinho nega ter pedido para deixar o Aston Villa

Philippe Coutinho usou as redes sociais para comentar os rumores sobre sua possível saída do futebol europeu. O jogador do Aston Villa, que nas últimas semanas teve seu nome especulado no Corinthians, esclareceu em postagem nesta quinta-feira, 29, que não pediu para deixar o clube inglês, onde está desde janeiro deste ano, e que está focado em permanecer na equipe.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Nos últimos dias vi muita notícia com meu nome, mas até aí tudo bem, o problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui pra esclarecer. Nunca e em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e minha família também. Meu único foco agora que estou recuperado da lesão, é em trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar ao clube e meus companheiros a atingir os nossos objetivos!”, afirmou o meio-campista de 30 anos.

Coutinho se recupera de uma lesão na coxa sofrida no final de outubro que o deixou afastado dos gramados e o tirou da disputa da Copa do Mundo. O retorno aconteceu na última segunda-feira, 26, quando entrou na reta final da derrota do Aston Villa para o Liverpool pela Premier League.

O jogador revelado pelo Vasco atua no futebol europeu há 12 temporadas. Chegou por empréstimo ao Aston Villa em janeiro de 2022, onde fez ótimo começo, mas acabou caindo de desempenho desde que foi comprado em definitivo pelo clube junto ao Barcelona.

No clube inglês, ele soma 33 partidas e cinco gols marcados, além de um jejum de sete meses sem balançar as redes.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN