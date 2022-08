Almería x Real Madrid: onde assistir ao Espanhol neste domingo

O Real Madrid visita o Almería neste domingo, 14, às 17h (de Brasília), no estádio de los Juegos Mediterráneos, em Almería, pela rodada inaugural do Campeonato Espanhol. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Atual campeão de La Liga e da Liga dos Campeões, a equipe de Carlo Ancelotti chega para o confronto embalada pela conquista da Supercopa da Uefa na última quarta, 10, com a vitória por 2 a 0 diante do Eintracht Frankfurt, com gols de Alaba e Benzema.

Para a estreia no Espanhol, os merengues devem ir a campo com quase todo os titulares: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Kross e Camavinga; Vinícius Junior, Asensio e Benzema.

Por sua vez, o confronto é simbólico para os donos da casa, atuais campeões da segunda divisão. O jogo marca o retorno do Almería à elite espanhola depois de sete anos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Campeonato Espanhol

12h30

Cádiz x Real Sociedad – Star+

14h30

Valencia x Girona – Star+

17h

Almería x Real Madrid – ESPN e Star+

