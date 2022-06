Alemanha x Itália: onde assistir à Nations League nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 14, às 15h45 (de Brasília), Alemanha e Itália se enfrentam em partida válida pela quarta rodada do grupo 3 da Nations League. A bola rola no Borussia-Park, em Möchengladbach com transmissão pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço se streaming Star+.

Na terceira colocação da chave com três pontos, os alemães entram em campo em busca da primeira vitória na competição. Até o momento, alcançaram apenas três empates: 1 a 1 diante da Itália, no último dia 4, 1 a 1 contra a Inglaterra, 7, e mais recentemente contra a Hungria pelo mesmo placar das outras duas partidas, no último sábado, 11.

O técnico Hansi Flick pode fazer algumas mudanças na escalação do time com a saída do atacante Timo Werner e do meio-campista Kai Havertz para as entradas de Leroy Sané e Thomas Müller, respectivamente.

Os italianos lideram o grupo até aqui, com cinco pontos. A Azurra chega ao Borussia-Park mais confiante, já que está invicta até o momento com uma vitória e dois empates no torneio.

Para o duelo fora de casa, o técnico Roberto Mancini também pode fazer algumas mudanças com a possível saída do meia Manuel Locatelli para a entrada de Nicolò Barella.

Confira a programação completa e ode assistir aos jogos da Nations League nesta terça:

13h

Armênia x Escócia – SporTV 2

Moldávia x Andorra – SporTV 3

15h45

Holanda x País de Gales – ESPN e Star+

Polônia x Bélgica – SporTV

Inglaterra x Hungria – Star+

Alemanha x Itália – ESPN e Star+

Ucrânia x Irlanda – Star+

Bósnia x Finlândia – Star+

Romênia x Montenegro – Star+

Luxemburgo x Ilhas Faroe – Star+

Turquia x Lituânia – SporTV 3

Liechtenstein x Letônia – Star+

