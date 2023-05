Alemanha e Inglaterra têm novos líderes: a reta final das ligas europeias

O fim de semana reservou importantes mudanças nas principais ligas do futebol europeu. Na Inglaterra, o Manchester City consolidou sua incrível recuperação e tomou a liderança do Arsenal ao bater o Fulham fora de casa em jogo com recorde de Erling Haaland. Na Alemanha, o Borussia Dortmund bobeou e o Bayern de Munique retomou o topo a poucas rodadas do fim do Bundesliga. Na França, o Paris Saint-Germain voltou a dar vexame e já vê o rival Olympique Marselha acelerando perigosamente pelo retrovisor.

Na Itália, o que tinha tudo para ser o primeiro grito de campeão da temporada ficou entalado com o empate do líder Napoli diante da Salernitana. Já na Espanha, o Barcelona goleou e manteve vantagem. Confira o cenário das cinco grandes ligas europeias:

Premier League

A vantagem que o Arsenal tinha desmoronou após três empates e uma derrota e agora o Campeonato Inglês tem um novo líder, justamente o atual bicampeão Manchester City. Os Citizens bateram o Fulham por 2 a 1, com gols de Haaland e Julián Álvarez, e chegaram a 76 pontos, um a mais que os Gunners, e ainda com um jogo a menos. Além do título, Haaland está perto de bater o recorde de gols em uma única temporada da Premier: já são 34, empatado como Alan Shearer e Andy Cole, que estabeleceram a marca na década de 1990.

Em outro jogo importante e eletrizante da rodada, o Liverpool bateu o Tottenham por 4 a 3 em Anfield e tomou da equipe de Londres o quinto lugar. O brasileiro Richarlison chegou a empatar o jogo nos acréscimos, mas após falha de Lucas Moura, Diojo Jota garantiu o triunfo dos Reds. Manchester United e Newcastle venceram na rodada e seguem firme na zona de classificação para a Champions League.

1. Manchester City- 76 pontos

2. Arsenal – 75 pontos

3. Newcastle – 65 pontos

4. Manchester United – 63 pontos

5. Liverpool – 56 pontos

Série A

O grito entalado por 33 anos terá de esperar mais uns dias para ser liberado. O Napoli só precisava vencer a Salernitana em para conquistar o tricampeonato italiano e chegou a abrir o placar com gol de Mathias Oliveira, mas levou um belo gol de Boulaye Dia nos minutos finais e frustrou sua torcida com o empate em 1 a 1 neste domingo, 29, no Estádio Diego Armando Maradona.

Mais cedo, a Lazio foi derrotada pela Inter em Milão e, com isso, a diferença entre o líder e vice aumentou. Restam seis partidas e o primeiro scudetto do Napoli desde 1990 pode ser confirmado na próxima rodada, a 33ª, diante da Udinese, fora de casa, na próxima quinta-feira, 4 de maio. O time dirigido por Luciano Spalletti tem 79 pontos, contra 61 da Lazio, que recebe o Sassuolo, no dia 3 – em caso de tropeço da equipe romana, o Napoli garantirá matematicamente o título sem nem entrar em campo.

Ainda na rodada, a Roma empatou com o Milan em casa e perdeu vaga no G5 para a Inter. A equipe da capital tem os mesmos 57 pontos dos rivais de Milão, mas perde nos critérios de desempate.

1. Napoli – 79 pontos

2. Lazio – 61 pontos

3. Juventus – 60 pontos

4. Inter – 57 pontos

5. Milan – 57 pontos

La Liga

Na Espanha, os grandes venceram com facilidade na rodada e o Barcelona manteve sua vantagem, a seis rodadas do fim. A equipe catalã goleou o Betis no Camp Nou por 4 a 0, com um gol e boa atuação do brasileiro Raphinha. O Real Madrid fez 4 a 2 no Alméria, com três de Karim Benzema e um de Rodrygo, e segue na disputa. O Villarreal venceu o Celta de Vigo por 3 a 1 e tomou o quinto lugar do Betis. A briga pelo troféu Pichichi, de artilheiro, está quente: Robert Lewandowski tem 19 gols, contra 17 de Benzema.

1. Barcelona – 79 pontos

2. Real Madrid – 68 pontos

3. Atlético de Madri – 66 pontos

4. Real Sociedad – 58 pontos

5. Villarreal – 53 pontos

Ligue 1

O clima no PSG insiste em permanecer conturbado. Neste domingo, 30, o poderoso time da capital foi derrotado por 3 a 1, em pleno Parque dos Príncipes, e mais uma vez deixou o campo sob vaias. O time segue na liderança, mas agora já vê o rival Olympique de Marselha, que bateu o Auxerre, por 2 a 1, se aproximando. Restam cinco rodadas e nem mesmo a confirmação do título amenizará o clima de fiasco em Paris nesta temporada. Mbappé é o artilheiro da Ligue 1 com 23 gols.

1. PSG – 75 pontos

2. Olympique de Marselha – 70 pontos

3. Lens – 66 pontos

4. Monaco – 61 pontos

5. Lille – 59 pontos

Bundesliga

O Borussia Dortmund desperdiçou a chance de se manter no topo e botar pressão no atual decacampeão Bayern. Na sexta, 28, a equipe aurinegra ficou no empate em 1 a 1, fora de casa, diante do Bochum. Já no domingo, o gigante bávaro fez 2 a 0 no Herta Berlim, com gols de Gnabry e Coman, e retomou a liderança.

Restam quatro jogos e deve haver emoção até o fim da Bundesliga. Nas últimas rodadas, o Dortmund encara a seguinte sequência: Wolfsburg (casa), Mönchengladback (casa), Augsburg (fora) e Mainz (casa). Já o Bayern encara Werder Bremen (fora), Schalke 04 (casa), RB Leipzig (casa) e Colônia (fora).

1. Bayern de Munique – 62 pontos

2. Borussia Dortmund – 61 pontos

3. Union Berlim – 56 pontos

4. Freiburg – 56 pontos

5. RB Leipzig – 54 pontos