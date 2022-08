Alarmes antiaéreos interrompem partida na estreia do Campeonato Ucraniano

A temporada de 2022/2023 da Premier League da Ucrânia, a primeira divisão local, foi aberta nesta semana, em meio à guerra com a Rússia. Uma das partidas, entre Rukh Lviv e Metalist Kharkiv teve de ser interrompida nesta quarta-feira, 24, em razão do disparo de alarmes antiaéreos e só terminou quatro horas e meia depois de a bola começar a rolar no estádio de Lviv, uma das cidades mais afetadas pela invasão russa.

O duelo teve início às 15h no horário local (9h de Brasília) e terminou apenas às 19h27 , depois de três interrupções, com vitória por 2 a 1 do Metalist. Apesar do susto, nenhum ataque foi registrado nas redondezas do estádio.

Kolejny alarm! Jakoś w 43 minucie mecz zostaje przerwany, oficjel UAF prosi o schowanie się do schronu, a jeden człowiek odpowiadający za mecz woła, by dograć te dwie minuty. Oficjel pozostaje nieugięty, wszyscy kierujemy się do schronu pic.twitter.com/E1MYwYE08b — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022

Os atletas das duas equipes passaram mais de suas horas em uma espécie de bunker no estádio. Um jornalista que acompanhou o incidente postou uma foto do momento em suas redes sociais e disse que, em tom de brincadeira, os jogadores sugeriram realizar a partida naquele espaço subterrâneo. “A gente se arruma e joga aqui”, teriam dito.

Stało się. We Lwowie alarm przeciwpowietrzny. Wszyscy gracze, sztaby, sędziowie, oficjele i ja w schronie. "Przebieramy się i gramy tutaj" żartują niektórzy. pic.twitter.com/uE1wiLydFT — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022

O futebol na Ucrânia estava paralisado desde o início da guerra, em fevereiro, mas os dirigentes locais decidiram por iniciar a liga ucraniana nesta semana, sempre com jogos com portões fechados. O jogo de abertura entre Shakhtar Donetsk e Metalist 1925, no Estádio Olímpico de Kiev, e acabou empatado em 0 a 0.

Outro jogo da rodada, entre FC Minaj e PFC Lviv, foi adiado em razão das suspeitas de ataque nesta quarta-feira, 24 de agosto, justamente o Dia da Independência da Ucrânia, o que ampliou o temor sobre ataques. Antes do início do jogo em Lviv, os times posaram com um cartaz que dizia a “Russia é um Estado terrorista”. Em junho, o Metalist Kharkiv teve seu centro de treinamentos bombardeado por tropas russas.

Training base of FC Metalist in Kharkiv was bombed yesterday by russians. pic.twitter.com/ATZZwZoTZM — Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi18) June 5, 2022

