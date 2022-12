Al-Nassr volta à carga e quer anunciar Cristiano Ronaldo ainda em 2022

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, voltou à carga para anunciar o atacante português Cristiano Ronaldo. De acordo com informações dos jornalistas Ekrem Konur e Fabrizio Romano, especializados em transações no futebol, o clube saudita corre para oficializar a transferência ainda em 2022.

🚨⚠️ Saudi club Al Nassr expect Portugal forward Cristiano Ronaldo, to complete his move there by the end of the year. 🇵🇹 #النصر https://t.co/XpTBAUcyiC pic.twitter.com/PBep1SHYTd

Romano ainda diz que a equipe irá “pressionar e insistir nos próximos dias” para validar o acordo de dois anos e meio, até junho de 2025, “sem perspectivas de desistir”. O craque não divulgou qual será o seu futuro após rescindir com o Manchester United.

De acordo com apuração do jornal espanhol Marca, publicada em 5 de dezembro, durante a disputa da Copa do Mundo do Catar, Cristiano Ronaldo já assinou o compromisso e receberá 200 milhões de euros (cerca de 1,1 bilhão de reais anuais).

Al Nassr have confirmed to Cristiano Ronaldo’s camp their intention to push and insist in the next days. The bid until June 2025 is still valid on the table, no plan to give up. 🇸🇦 #transfers

Cristiano will decide his future in the next days, after waiting for European clubs. pic.twitter.com/smlsJcqObk

