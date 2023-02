Adversário, Klopp defende Vini Jr: ‘Nada justifica manifestações racistas’

O técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, saiu em defesa do atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, durante a entrevista coletiva nesta segunda-feira, 20, pelos recentes episódios de racismo sofridos pelo brasileiro. Questionado, ele ainda isentou o camisa 20 de culpa pelas manifestações de ódio recebidas. Os dois estarão frente a frente nesta terça, 21, às 17h (de Brasília), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

“Qual é a pergunta? Se ele estaria fazendo algo em campo que pudesse causar isso (manifestações racistas)? Nada no mundo justifica isso. Imagina se eu dissesse que algo pode justificar isso? Seria uma completa insanidade”, iniciou Klopp, que ainda classificou o rival como um “jogador de classe mundial”.

“Ele é um jogador de classe mundial e não deve nunca ser deixado sozinho em situações de um-contra-um. Naquela noite (da final da última Champions), mesmo muito jovem, ele fez o gol decisivo. Tenho certeza que isso já o tornou uma lenda do Real Madrid”, completou.

Curiosamente, Vinicius Júnior foi o responsável direto pela derrota do Liverpool na decisão da última Champions. Na ocasião, o Real Madrid venceu por 1 a 0, com um gol camisa 20, após confronto equilibrado. Ele não confirmou se designará um marcador especialmente para o rival. Ele tem 16 gols em 34 partidas disputadas.

“Você sempre tem que tentar de impedir que passem a bola para ele. O problema é que, se você marca o Vinicius, aparece o Benzema, ou aparece o Modric… são muitos jogadores bons (no Real Madrid)”, afirmou Klopp.

Para o jogo, o Real Madrid não contará com Toni Kroos e Tchouaméni, com gastroenterite e gripe, respectivamente.

Investigação

A La Liga, responsável pela gestão liga espanhola, afirmou no último dia 6 de fevereiro que investigaria os constantes ataques que o jogador brasileiro tem recebido em jogos.

A última ocorrência foi em partida fora de casa contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, em 4 de fevereiro. O atacante foi novamente chamado de “macaco” por torcedores adversários, como já havia acontecido na temporada passada no mesmo estádio.