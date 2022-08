A volta de Cristiano Ronaldo ao United: gol perdido e recado de Ten Hag

As dúvidas sobre seu futuro continuam, mas Cristiano Ronaldo enfim voltou a vestir a camisa do Manchester United. Após semanas com seu agente Jorge Mendes tentando encontrar um clube europeu que o contratasse para que o craque pudesse jogar a Liga dos Campeões, o português jogou 45 minutos no amistoso de pré-temporada contra o Rayo Vallecano, no último domingo, 31, em Old Trafford, com atuação discreta e uma chance clara perdida.

O lance aconteceu em um contra-ataque puxado por Van de Beek. O meia holandês carregou pelo centro e serviu Cristiano pela esquerda da área, mas o camisa 7 bateu mal de perna esquerda, por cima do gol. O restante da atuação do atacante foi discreto, com toques curtos no meio-campo e sem mais oportunidades de marcar.

Substituído no intervalo, Cristiano Ronaldo foi embora do estádio ainda antes de o jogo acabar – o placar final foi 1 a 1, com o gol do United marcado pelo jovem Amad Diallo, que entrou no lugar do português para o segundo tempo. E o técnico Erik ten Hag mandou um recado ao astro do elenco.

“Ele definitivamente não está no nível (físico) do nosso elenco atual, porque ele ficou de fora de várias semanas de treino. Então ele precisa jogar, e precisa treinar muito”, afirmou o holandês ao canal Sky Sports.

Com contrato até o meio de 2023, Cristiano Ronaldo ficou fora de quase toda a pré-temporada do Manchester United e não viajou com a equipe para a turnê mundial que envolveu jogos na Tailândia, na Austrália e na Noruega, alegando problemas familiares. Em busca de nova equipe, o atacante já foi rejeitado publicamente por times como Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madri. A janela de transferências na Europa se fecha no fim de agosto.

