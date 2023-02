A caminho dos recordes: os números da 1ª temporada de Haaland na Premier

O fenômeno Erling Haaland não para de surpreender. Com o gol marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal na última quarta-feira, 15, que fez o Manchester City ultrapassar o rival no topo da tabela do Campeonato Inglês, o norueguês alcançou a incrível marca de 26 bolas na rede em 22 jogos de Premier League. A menos que uma queda enorme de produção aconteça até o fim da temporada, o camisa 9 tem tudo para quebrar recordes de artilharia.

Na era moderna da Premier League (desde 1992), os maiores artilheiros de uma única edição foram os ingleses Andy Cole, pelo Newcastle, em 1993/94, e Alan Shearer, pelo Blackburn, em 1994/95, com 34 gols. Mas tem um detalhe: essas duas temporadas tiveram 22 times em vez dos atuais 20, e, por isso, 42 rodadas no lugar das atuais 38.

Com o formato atual de 20 times, o maior goleador de uma única temporada foi o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que marcou 32 vezes em 2017/18. Mas para Haaland, não importa o número de times: se ele mantiver a média atual de 1,18 gol por jogo e entrar em campo nas 15 partidas que ainda faltam para o City no campeonato, ele terminará a temporada com impressionantes 43 gols na Premier.

O curioso é que a média do gigante norueguês já foi até melhor. O início de Haaland no campeonato foi devastador: ele marcou 17 gols em suas 10 primeiras partidas, ou seja, 1,7 por jogo. Já em 2023, ele passou por duas “secas” de três jogos sem marcar e chegou até a ser questionado na imprensa britânica por não se encaixar perfeitamente no modelo de posse de bola e troca de passes que é característico do time de Pep Guardiola.

Mas Haaland foi contratado pelo Manchester City para marcar gols, e é exatamente isso que ele vem fazendo. Além dos 26 em 22 jogos na Premier League, ele balançou a rede cinco vezes em quatro partidas na Liga dos Campeões, e também anotou outro na Copa da Liga. No total, são 32 gols em 30 partidas na temporada, além de quatro assistências.

Contratado por 60 milhões de euros junto ao Borussia Dortmund e com um dos maiores salários da liga inglesa, Haaland tem justificado o investimento. Agora, além do desafio de manter o City no topo da Premier League, ele terá que ajudar o time a realizar o grande sonho: conquistar o inédito troféu da Liga dos Campeões. O time de Manchester faz seu primeiro jogo das oitavas de final na próxima quarta-feira, 22, contra o RB Leipzig, na Alemanha.

Os maiores artilheiros da história da Premier League:

34 gols – Andy Cole (1993-94) e Alan Shearer (1994-95)*

32 gols – Mohamed Salah (2017-18)

31 gols – Alan Shearer (1995-96), Cristiano Ronaldo (2007-08) e Luis Suárez (2013-14)

30 gols – Kevin Phillips (1999-00), Thierry Henry (2003-04) e Robin van Persie (2011-12)

29 gols – Harry Kane (2016-17) e Didier Drogba (2009-10)

27 gols – Thierry Henry (2005-06)

26 gols – Robin van Persie (2012-13), Sergio Agüero (2014-15) e Erling Haaland (2022-23)