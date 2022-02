Wozniacki lamenta Dinamarca no ‘grupo da morte’ da Eurocopa

O sorteio das chaves da Eurocopa de futebol, realizado nesta sexta-feira em Kiev (capital da Ucrânia), não agradou à tenista Caroline Wozniacki. A dinamarquesa, atual líder do ranking mundial, lamentou o fato de seu país ter caído no grupo, teoricamente, mais complicado do torneio continental.

Campeã em 1992, a Dinamarca integrará o Grupo B ao lado de seleções tradicionais como a Holanda, atual vice-campeã mundial, Portugal e Alemanha. A competição, que será sediada simultaneamente na Ucrânia e na Polônia, terá início no mês de junho do ano que vem. A Espanha é a atual campeã.

A número um do mundo, que gosta de futebol e é torcedora do inglês Liverpool, comentou o sorteio em sua conta no Twitter. ‘Não acredito no grupo que a Dinamarca caiu para a Eurocopa – Holanda, Alemanha e Portugal! Que loucura! Não podia ser pior’, publicou.