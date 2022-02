Vôlei Futuro bate Osasco e fica a uma vitória

A equipe feminina do Vôlei Futuro está perto de comemorar seu primeiro título importante, o de campeã paulista. Comandadas pelas experientes Paula Pequeno e Walewska, o time de Araçatuba bateu, nesta sexta-feira, o Sollys/Osasco por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 25/22, 26/28 e 26/24.

A partida, realizada no Ginásio Plácido Rocha (em Araçatuba), começou muito equilibrada. Nenhum lado conseguiu abrir uma boa vantagem até na parte final do primeiro set, quando as anfitriãs, empurradas pela torcida, erraram menos e inauguraram o marcador.

O Osasco, contudo, não se intimidou e iniciou a segunda parcial mais atento. Mas as comandadas do técnico Luizomar de Moura – em sua maioria integrantes da seleção nacional – não conseguiram aproveitar e deixaram as interioranas reagirem. O braço firme de Fernanda Garay fez estrago e contribuiu sobremaneira para o Vôlei Futuro abrir 2 a 0.

Com o placar favorável, as mandantes caíram de produção. Melhor para o time laranja, que apertou o passo e, nos momentos cruciais, teve mais raça para descontar: 27 a 25, com direito a grandes defesas da líbero Camila Brait.

A derrota parcial acordou o Vôlei Futuro, do técnico Paulo Coco. O sexteto da casa retomou o ritmo inicial e, contando com os recorrentes erros do adversário (sobretudo no saque e na recepção), fechou o embate, que foi finalizado com um lindo ace de Waleswka.

Com o resultado, a equipe precisa apenas vencer na próxima segunda feira (às 18h, em Osasco) para encerrar a série melhor de três e levantar o troféu. De quebra, as meninas igualarão o time masculino, campeão estadual no ano passado.

