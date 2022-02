Tite revela mania familiar e ‘Vai, Corinthians’ com a mãe ao telefone

Antes de ir para os estádios, Tite sempre liga para seus familiares. A mania foi revelada pelo treinador dois dias antes do último compromisso nesta temporada, o clássico de domingo, contra o Palmeiras, que pode definir o título brasileiro.

‘Não vou a nenhum jogo sem falar com minha família, eu falo sempre com meus dois filhos (Matheus e Gabriele), minha esposa (Rosmari) e minha mãe (Ivone)’, comentou o comandante corintiano, ao emendar que sua mãe pede que ele fale uma frase já tradicional dos torcedores alvinegros. ‘Enquanto eu não falo para ela ‘vai, Corinthians’, ela não desliga o telefone. Então eu digo: ‘Vai, Corinthians!”, completou, sorrindo.

Bastante ligado à família, o treinador inclusive se emocionou quando perguntado a respeito do pai, Genor, falecido há dois anos. ‘Isso vai mexer com emoção muito forte, é recente. Família quebra pau junto, mas estamos sempre resolvendo situações juntos. Sei do sentimento deles, é bonito. Mas quero ficar centrado no trabalho. Depois tem tempo de a emoção aflorar’, explicou.

Logo depois da entrevista desta sexta-feira, ele partiu com o elenco e o restante da comissão técnica para a concentração no hotel. Focado na partida com o Palmeiras, ele sabe que terá que conquistar no mínimo empate para ser campeão sem depender de tropeço do vice-líder Vasco.

Corinthians e Palmeiras se enfrentarão às 17 horas (de Brasília) de domingo, no Pacaembu.

