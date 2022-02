Sócrates é internado novamente, desta vez por infecção alimentar

O ex-jogador Sócrates precisou ser internado novamente nesta sexta-feira. O ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira, que havia apresentado recentemente problemas no fígado, foi levado a uma unidade do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de uma infecção alimentar.

Sócrates passou mal após almoçar com sua mulher e um amigo em um estabelecimento em Alphaville, região metropolitana da capital paulista. Por conta do histórico, ele aspirou mais cuidados. O estado dele ainda não foi divulgado pelo hospital, que divulgará um comunicado no sábado.

É a terceira internação de Sócrates em um período inferior a quatro meses. A primeira ocorreu no dia 19 de agosto. Na ocasião, ele – que sempre expôs o gosto por bebidas alcoolicas – foi acometido por uma hemorragia digestiva. No início de setembro, o problema foi semelhante e especificamente no fígado.

Ao todo, foi quase um mês internado. Houve, inclusive, períodos críticos, nos quais ele precisou do auxílio de aparelhos para respirar.

