São Paulo vê risco de rebaixamento aumentar enquanto sonha com Copas

O São Paulo ainda corre riscos na temporada. É verdade que a equipe dirigida por Rogério Ceni alcançou a final da Copa Sul-Americana e ainda sonha com a Copa do Brasil, mas priorizar os torneios e deixar o Campeonato Brasileiro de lado ampliou as chances de um rebaixamento inédito à Série B.

A situação do São Paulo no Brasileirão é no mínimo preocupante. A cinco pontos da zona de rebaixamento, a equipe tricolor despencou na tabela e emendou uma sequência extremamente negativa – nos últimos 15 jogos, foram apenas duas vitórias (contra Atlético-GO e Bragantino), sete empates e seis derrotas.

Alcançar a final da Sul-Americana foi importante para elevar a autoestima no Morumbi. A expectativa era de recuperação no Brasileiro logo em seguida, no clássico contra o Corinthians, mas entrar em campo com uma equipe alternativa tornou a missão mais difícil e o Majestoso terminou em empate.

“Entendo as pessoas que falam para colocar o time completo, porque o Brasileirão está difícil. Mas está todo mundo exausto. Eles estavam muito cansados. Eu tinha muito risco de lesão, o cansaço físico e mental deles. A gente chega em casa cansado. Claro que eu queria colocar todos para jogar, mas não dava”, disse Rogério Ceni após o Majestoso.

Ao final da 26ª rodada, três times separam o São Paulo do Z-4 e ainda assim as chances de rebaixamento são razoáveis – segundo as análises estatísticas do Departamento de Matemática da UFMG, o Tricolor tem 11,3% de chances de jogar a Série B em 2023.

Olhando apenas para o segundo turno da competição, o Tricolor seria 17º colocado – com uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Apenas Atlético-GO, Avaí e Juventude têm campanhas piores.

“Eu não estou satisfeito, estou jogando na minha casa, quero o resultado, mas eu tenho os limites físicos dos atletas. Eu converso com eles. Ninguém conseguiu treinar ontem por cansaço. Fizemos o melhor time que tínhamos para hoje e competimos durante a maior parte do tempo”, completou o treinador.

A sequência do São Paulo pode ser decisiva para o futuro da equipe. Os próximos três jogos são contra rivais diretos na parte de baixo da tabela: Ceará (fora), Avaí (casa) e Coritiba (casa). Para dificultar ainda mais, a final da Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, em Córdoba, na Argentina, acontece entre os três jogos.

“Estamos fazendo o máximo possível. Não dá para colocar todo mundo e eles se machucarem. Qualquer lesionado estará fora da final agora”.

O próximo compromisso do São Paulo é na quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Após perder por 3 a 1 em casa, o Tricolor vai precisar reverter o agregado vencendo o Flamengo para chegar até a decisão da Copa do Brasil.

“Vamos tentar fazer o melhor para ser campeão, trazer a honra e orgulho de ser são-paulino de volta. É meu compromisso, tentar fazer o São Paulo campeão. Se não der, não precisa me dar dinheiro nenhum. Se quiser continuar, continuamos. Se não, vou seguir na torcida”, finalizou Ceni.

